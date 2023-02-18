Gönül Dağı oyuncusundan alkışlanacak hareket

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler nedeniyle yüzlerce insanımızı kaybettik. Yüzlerce insan da evsiz kaldı. Üç ay süreyle OHAL ilan edilen afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından depremzedeler için yardım yağıyor. Onlardan biri de Ferdi Sancar oldu. Sancar, sahip olduğu tek şeyi depremzedeler için bağışladı.

'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına katılan Ferdi Sancar, alkışlanacak bir harekette bulundu. Yayının sunucularından Pelin Çift, ünlü oyuncunun 1998 model bir arabası olduğunu ve bunu satarak parasını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

Ferdi Sancar, "Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de tek sahip olduğum şeyi burada depremzede kardeşlerime bağışlıyorum. Küçük bir masrafı var ben onu yaptırıp öyle satacağım" ifadeleri kullandı.

Felaketin ilk gününden beri canla başla çalışan, bölgeye yardıma koşan oyuncu Mert Fırat, kurucusu olduğu Ataşehir’deki DasDas’ı da yardım toplama alanına dönüştürmüştü.

Mert Fırat’tan alkışlanacak bir hareket daha geldi. DasDas’ta ay sonuna kadar sahnelenecek tüm oyunlardan elde edilecek gelirin tamamının depremzedelere aktarılacağını açıkladı.