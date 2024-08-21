Gönen’de ilk motofest coşkusu Quick Sigorta ile yaşandı

QTruck, QKaravan ve enerjik QTeam ekibiyle festivale renk katan Quick Sigorta, standında ziyaretçilere dolu dolu bir program sundu. Özgür ve Dilek Candar’dan oluşan Quick Routes ekibi, katılımcılara motosiklet gezilerinden macera dolu hikayeler anlattı ve söyleşi sonrası sorulara doğru cevap veren katılımcılara sürpriz hediyeler verildi. Ayrıca festivale katılan herkes yenilenen Quick Mobil’i indirip Acil Destek Sigortası, “Medline Kara Ambulansı” ve “Doktora Sor” tıbbi danışmanlık hizmetinden oluşan hediye paketini kazandı.

Festivalde yavaş gitme, sandalye kapmaca, çivi çakma, çuval ve motor yarışlarının yanı sıra Quick Sigorta’nın eğlenceli VR gözlük oyunu yine büyük ilgi topladı. Acentelerinin de ziyaretiyle hareketliliğini hiç kaybetmeyen Quick Sigorta standının yanında ayrıca Quick Finans ve QCAR standları da festivalde yerini alıp katılımcılara hizmetleri hakkında merak edilenleri anlattı.

“Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel bir etkinlik oldu”

Hem acenteler hem de katılımcılarla birlikte festival alanında yer alan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta sponsorluğunda ilk kez düzenlenen festival hakkında şunları kaydetti: “Bu kez Marmara’nın incisi ve ülkemizin en önemli tarım bölgelerinden biri olan Gönen’de motosiklet tutkunlarıyla buluştuk. Burada bizi Gönen ve çevre illerdeki acentelerimizin yanı sıra yakın olması sebebiyle merkez acentelerimiz karşıladı ve iş temposundan uzakta rahatça sohbet etme şansı yakaladık. Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel bir etkinlik oldu. Bundan sonraki durağımız Bilecik, ondan sonra da Quick Sigorta’nın adını verdiği ilk festival olan 12. Quick Sigorta Balıkesir Motofest var.”

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da festivalle ilgili şu görüşleri paylaştı: "Quick Sigorta olarak motor tutkunlarını ve doğaseverleri Gönen'de bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Birinci Quick Sigorta Gönen Gezginler Motofest, bizim için sigortacılık anlayışımızı ve müşterilerimize verdiğimiz değeri yansıtan bir platform oldu. Katılımcıların gösterdiği ilgi, bizi daha iyisini yapmak için motive ediyor. Önümüzdeki yıllarda bu festivali daha da büyüterek, Türkiye’nin dört bir yanındaki motor tutkunlarıyla buluşmayı hedefliyoruz."

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