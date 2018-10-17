THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Gömlek ütülemek sandığınız kadar zor değil!

Gömlek nasıl ütülenir? İşte gömlek ütülenmek için yapmanız gerekenler...

17 Ekim 2018 Çarşamba 20:18
Gömlek ütülemek sandığınız kadar zor değil!

Manşet ütüleme işlemi bittikten sonra kollara geçin. Kolları ütülerken ise manşet açıklığından başlayarak ütüleyin. Kolları ütülerken dikkat etmeniz gereken yer; kol dikişi çizgisinin alta gelecek şekilde ütülenmesidir. Bu çizgi size rehber olabilir ve gömlek kolunda çift çizgi yapmamış olursunuz. Kolların dış kısmını ütüledikten sonra iç kısmını da ütüleyin.

Kolları ütüleme işlemi bittikten sonra da manşet uçları birbirinin üzerine gelecek şekilde ikiye katlayın ve ütüleyin.

Gömleğin sağ omuz kısmını, ütü masanızın ön kısmında bulunan oval yere geçirerek ütüleyin, daha sonra sağ göğüs bölümünü ütüleyin. Bu işlemi sol omuz için de tekrarlayın. Ütüleme sırasında kesinlikle düğmeleri ütülemeyin, aksi takdirde düğmeler kırabilir.

Gömleğin ön ve arka bedenini ütülerken düğmesiz taraftan başlamaya özen gösterin. Gömleğin ön ve arka bedenini ütülerken, gömleği yukarı doğru kaldırmadan kendinize gelecek şekilde döndürün. Bu şekilde gömleğin ön ve arkasını ütüleme işlemini bitirin.

Gömleğin son olarak yakasını ütüleyin. Yakayı size bakacak şekilde ütü masasına yatırın ve önce tersini, daha sonra ön yüzünü(etiketi size bakan kısım) aynı şekilde ütüleyin. Bu işlem bittikten sonra gömleğin yakasını ikiye katlayın ve bastırarak ütüleyin.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 20:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Suudi Arabistan'ı zora sokacak teklif
    1. ABD'den Suudi Arabistan'ı zora sokacak..
    2. Bakan Albayrak: Yeni bir hikaye..
    3. Kendi işini kurdu! Yılda 10 bin üretip..
    4. Rusya'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması:..
    5. Ankara'yı birbirine katan şahıs..
    6. Moldova lideri Dodon’dan Erdoğan’a..
    7. İBB'den açıkladı: 2019'a kadar kapalı..
    8. Yoğurt maskesi ile cildinizi arındırın
    9. Emeklilere müjde! Faizsiz avans..
    10. Gömlek ütülemek sandığınız kadar zor..
    11. İngiltere'de kırmızı alarm! Yollar..
    12. Ayakkabı kokusundan kurtulmak için...
    13. Çankırı'da polis ekiplerince ele..
    14. THY'den Yeni Havalimanı için promosyon..
    15. Sıkışan fermuarı açmak için bu yöntemi..
    16. İstanbul ve Kocaeli yerin altından da..
    17. İngiltere'de bomba korkusu
    18. Galatasaray Süper Kupa'da fark yedi!..
    19. Niğde'de karnına saplanan demir..
    20. Gözde ışık çakmalarına dikkat!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...