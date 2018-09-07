Gömlek ütülemek sandığınız kadar zor değil!

Manşet ütüleme işlemi bittikten sonra kollara geçin. Kolları ütülerken ise manşet açıklığından başlayarak ütüleyin. Kolları ütülerken dikkat etmeniz gereken yer; kol dikişi çizgisinin alta gelecek şekilde ütülenmesidir. Bu çizgi size rehber olabilir ve gömlek kolunda çift çizgi yapmamış olursunuz. Kolların dış kısmını ütüledikten sonra iç kısmını da ütüleyin.

Kolları ütüleme işlemi bittikten sonra da manşet uçları birbirinin üzerine gelecek şekilde ikiye katlayın ve ütüleyin.

Gömleğin sağ omuz kısmını, ütü masanızın ön kısmında bulunan oval yere geçirerek ütüleyin, daha sonra sağ göğüs bölümünü ütüleyin. Bu işlemi sol omuz için de tekrarlayın. Ütüleme sırasında kesinlikle düğmeleri ütülemeyin, aksi takdirde düğmeler kırabilir.

Gömleğin ön ve arka bedenini ütülerken düğmesiz taraftan başlamaya özen gösterin. Gömleğin ön ve arka bedenini ütülerken, gömleği yukarı doğru kaldırmadan kendinize gelecek şekilde döndürün. Bu şekilde gömleğin ön ve arkasını ütüleme işlemini bitirin.

Gömleğin son olarak yakasını ütüleyin. Yakayı size bakacak şekilde ütü masasına yatırın ve önce tersini, daha sonra ön yüzünü(etiketi size bakan kısım) aynı şekilde ütüleyin. Bu işlem bittikten sonra gömleğin yakasını ikiye katlayın ve bastırarak ütüleyin.