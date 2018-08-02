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Gomis'ten ayrılık iddialarına cevap

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:01
Gomis'ten ayrılık iddialarına cevap

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olan Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis'in yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarındaki performansı çok eleştirilmiş hatta takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Fransız golcü Türk bayrağı simgesini koyarak yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum" notunu ekledi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 16:01
  1. Bafetimbi Gomis
  2. Galatasaray
  3. Türkiye
  4. Gomis gidecek mi

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