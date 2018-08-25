Gomis'e görkemli veda!
Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına transfer olan Gomis'i, Türkiye'den ayrıldı. Bafetimbi Gomis'i sarı kırmızı taraftarlar tezahüratlar eşliğinde uğurladı.25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:32
Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis'i sarı-kırmızılı taraftarlar uğurladı.
Atatürk Havalimanı'na tezahüratlar eşliğinde gelen Gomis, taraftarların sevgi gösterileri nedeniyle uzun süre bilet işlemleri için kontuar önünde bekledi.
Sarı-kırmızı kıyafetler giyen ve Galatasaray atkısı taktığı görülen Fransız golcü, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.
Gomis, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaport kontrolüne giderken, oluşan izdiham nedeniyle kendisini koruyan polisler zaman zaman zor anlar yaşadı.
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