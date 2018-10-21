AĞAÇ AŞ
0553 313 94 23

Golfte ödüller sahiplerini buldu

Kemer Country Golf Kulübü'nde bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Turkcell Platinum Golf Challenge'da ödüller sahiplerini buldu.

21 Ekim 2018 Pazar 18:24
Golfte ödüller sahiplerini buldu

19 Ekim Cuma günü başlayan ve bugünkü mücadeleler ile son bulan organizasyon başta iş dünyası olmak üzere cemiyet ve spor dünyasından birçok golf tutkununu bir araya getirdi. Üç gün süren ve 300'e yakın sporcunun katıldığı turnuvada "Erkekler A-B-C-D" ve "Kadınlar A-B-C" ile "Gençler" olmak üzere 8 ayrı kategoride kıyasıya yaşanan mücadelelerin şampiyonları belli oldu. 

Düzenlenen organizasyona; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Yıldırım Demirören, TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, Cavit Yıldız, Erhan Kamışlı, Kıvanç Oktay, Cemal Kalyoncu, Hakan Çarmıklı, Erdem Kıramer, Ali Nuri Türker, Serra Tokar ve Hamit Altıntop gibi birçok ünlü isim katıldı. 

Kemer Country'de kazananlar şu şekilde:

Erkekler A: Hasan Akçakayalıoğlu 

Erkekler B: Mehmet Saraçoğlu 

Erkekler C: Huh Young 

Erkekler D Erdinç Ünlüer 

Kadınlar A: Nonita Chand 

Kadınlar B: Gum Ran Nam 

Kadınlar C: Hey Sook Moon 

Junior 18 Holes: Ece Vural

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 18:24
  1. Kemer Country
  2. Turkcell Platinum Golf Challenge
  3. Golf turnuvası
  4. Golf

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siyah noktalar için çözüm: Yumurta!
    1. Siyah noktalar için çözüm: Yumurta!
    2. Samsun'da işçiler 6'ncı kez protesto..
    3. İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli..
    4. Tırnaklarınızı uzatmayın
    5. Park halindeki aracı düz kontak..
    6. Klasik otomobillerle 3 bin yıllık..
    7. İsrail'e soğuk duş! Anlaşmalar iptal..
    8. Golfte ödüller sahiplerini buldu
    9. Kadınlar hedefte!
    10. Şişli'de korkunç olay! 6 katlı..
    11. Bağırsak gazın mı var, saçın mı..
    12. İran'da tavuk ve yumurta üretimi..
    13. İran'da kriz büyüyor! Üretimler..
    14. Antibiyotik ishaline dikkat
    15. O ülkede başörtü yasağı kalktı!
    16. Siyonist gazete ortaklarını sattı,..
    17. Otomobil çukura yuvarlandı, sürücü..
    18. Fırını temizlerken...
    19. Kocaeli'de alev alan otomobil hurdaya..
    20. ABD'de parti sırasında ev çöktü! Çok..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?