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Goldman Sachs'tan petrol fiyatlarının yükselebileceği uyarısı

Goldman Sachs raporu:- "Suudi Arabistan'da petrol arz kesintisinin 6 haftadan uzun sürmesi halinde, Brent petrolün çok hızlı şekilde 75 doların üzerine çıkması bekleniyor"

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:44
Goldman Sachs'tan petrol fiyatlarının yükselebileceği uyarısı

ANKARA (AA) - Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs'tan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırının ardından petrol fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulunuldu.

Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine cumartesi günü yapılan saldırıların ham petrol fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Saldırıların Suudi Arabistan'ın kritik öneme sahip petrol altyapısını olumsuz etkilediği kaydedilen raporda, küresel petrol arzına yönelik tehditlerin arttığı ve gelecekte başka saldırıların da meydana gelme riskinin devam ettiği belirtildi.

Ayrıca raporda, Suudi Arabistan'da petrol arz kesintisinin 6 haftadan uzun sürmesi halinde, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatının çok hızlı şekilde 75 doların üzerine çıkmasının beklendiği vurgulandı.

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan ve günlük 9,8 milyon varil petrol üreten Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise yapılan saldırı, ülkenin ham petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesintiye yol açmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:44
  1. Goldman Sachs
  2. petrol fiyatları
  3. Saudi Aramco
  4. Suudi Arabistan

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