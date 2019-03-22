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Golden State Warriors evinde Indiana Pacers’ı mağlup etti

NBA’de Golden State Warriors, sahasında karşılaştığı Indiana Pacers’ı 112-89’lik skorla yendi ve 49.

22 Mart 2019 Cuma 10:54
Golden State Warriors evinde Indiana Pacers’ı mağlup etti

NBA’de Golden State Warriors, sahasında karşılaştığı Indiana Pacers’ı 112-89’lik skorla yendi ve 49. galibiyetini elde etti.


NBA’de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Golden State Warriors, Oracle Arena’da karşı karşıya geldiği Indiana Pacers’ı 112-89 mağlup etti ve ligdeki 49. galibiyetini aldı. Warriors’ta DeMarcus Cousins 19 sayı, 11 ribaund, Klay Thompson 18 sayı, 8 ribaund ve Stephen Curry 15 sayı, 6 asist ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Bu sezon 29. yenilgisini alan Pacers’ta ise Tyreke Evans 20 sayı, 5 ribaund ve Thaddeus Young 18 sayı, 7 ribaund ile takımına katkı verdi.


NBA’de gecenin sonuçları şöyle:



Washington Wizards: 108 - Denver Nuggets: 113


Charlotte Hornets: 113 - Minnesota Timberwolves: 106


Atlanta Hawks: 117 - Utah Jazz: 114


Phoenix Suns: 98 - Detroit Pistons: 118


Sacramento Kings: 116 - Dallas Mavericks: 100


Golden State Warriors: 112 - Indiana Pacers: 89

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:54
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