Golden State kazanmayı sürdürüyor
Ampute Futbol Dünya Kupası çeyrek final maçında Rusya'yı 5-1 yenen Türkiye, yarı finale çıktı.03 Kasım 2018 Cumartesi 14:34
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Minnesota Timberwolves'u 116-99 yendi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Kevin Durant'ın 33 sayı, 13 ribaunt, 3 asistlik performansıyla öne çıktığı maçta Minnesota Timberwolves'u 116-99 mağlup eden Golden State Warriors, üst üste yedinci galibiyetini aldı.
Ev sahibi ekipte Stephen Curry 28, Klay Thompson 22 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, konuk takımda Andrew Wiggins 22, Jimmy Butler 21 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
- Raptors'tan en iyi sezon başlangıcı
Deplasmanda Phoenix Suns'ı 107-98 mağlup eden ve geride kalan 9 maçta sadece 1 kez yenilen Toronto Raptors, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.
Raptors'ta Kawhi Leonard 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Jonas Valanciunas 16 sayı, 7 ribauntla oynadı.
Bu sezon açılış maçı dışında galibiyeti bulunmayan Suns'ta Deandre Ayton 17 sayı, 18 ribauntla "double double" yaptı.
- Sonuçlar
Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 95-120
Brooklyn Nets-Houston Rockets: 111-119
Chicago Bulls-Indiana Pacers: 105-107
Washington Wizards-Oklahoma City Thunder: 111-134
Dallas Mavericks-New York Knicks: 106-118
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 100-110
Phoenix Suns-Toronto Raptors: 98-107
Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 116-99
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