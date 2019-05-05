Golcü oyuncu Roberto Soldado: Nefes almayı başardık
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Roberto Soldado, Kasımpaşa deplasmanında kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.05 Mayıs 2019 Pazar 01:01
Fenerbahçe'nin mücadelede ikinci golünü kaydeden Roberto Soldado, yayıncı kuruluş beIN Sports'a karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
"İşimizin zorlaşabileceği bir maça çıktık''
"İşimizin zorlaşabileceği bir maça çıktık. Kazanmakta zorlandığımız haftaları geride bırakmıştık. Ya aşağılarla mücadeleye devam edecektik, ya da nefes alacaktık. Bu akşam nefes almayı başardık."
YORUM YAZ