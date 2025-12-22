Gökyüzünden kaçış yok! Kandıra'da yasa dışı avcılara dronlu darbe

Kandıra ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri popülasyonunu korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. İlçenin önemli su kaynaklarından biri olan Namazgâh Barajı’nda gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler drone ile havadan alan taraması yaptı. Baraj genelinde gerçekleştirilen kontrollerde, ekipler kaçak avcıların tespit edilmesi için drone kullandı.

Kıyı şeride metrelerce uzunluğunda ağ bırakmışlar

Havadan yapılan detaylı alan taramasında, barajın ulaşılamayan kör noktaları ve kıyı şeridi incelendi. Kıyı şeridine bırakılan ağı tespit eden ekipler hemen harekete geçti. Su içindeki canlı popülasyonuna büyük zarar veren ağ, ekipler tarafından uzun uğraşlar neticesi sudan çıkartıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yasadışı avcılık faaliyetlerine karşı gerekli işlemlerin kararlılık ile devam edeceğini belirtti.