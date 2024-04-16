Gökyüzü ikiye bölündü!

14 Nisan Pazar günü İspanya'da gökyüzünü aydınlayan göktaşı İspanya'nın birçok şehrinde görüldü. Hatta bilim insanları gök taşının parlaklığının her zamankinden daha da fazla olduğunu dile getirdiler.

EN NET SEVILLA'DA GÖZÜKTÜ

İspanya medyasında yer alan haberde göktaşının ışığı en net Sevilla'da görüldüğü belirtilirken, muhteşem anlara Valenthia'nın bile eşlik ettiği ifade edildi.