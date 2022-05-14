Göktürk-1, Rize-Artvin Havalimanı'na selam çaktı!

Doğu Karadeniz'de bulunan iki ilimiz olan Rize ve Artvin'e ulaşımı kolaylaştıracak ve dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, bugün hizmete girdi.

3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlandı.

Göktürk-1 uydusundan gelen görüntüler paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na ait Göktürk-1 uydusundan gelen görüntüleri paylaştı.

"Bir de uzaydan bakmak ister misiniz?"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na bir de uzaydan bakmak ister misiniz? Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.