Göksu'dan Esenler'e Bir Müjde Daha

Esenler'in tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olan Avas Su Kemerinin restarasyonu için daha önce de bir kaç defa büyük emekler sarfedilmis ancak kısa sürede tekrar harap hale gelmişti. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Dünya Tarihinin en büyük Mimarlarından olan Mimar Sinan'ın bu eserini ihya etmek adına gerekli çalışmaları baslattı.

Avas Su Kemerinin etrafindaki tüm yapılar yıkılarak kemer tamamen gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca Göksu yaptığı paylasimla kemerin etrafına su müzesi, kemer vadisi ve çocuk köyü projelerinin hayata geçeceğinin müjdesini verdi.

Avas Su Kemer'i ile ilgili yaşanan gelişmeleri Esenler'de yetişen gazetemiz yazarı Tarihçi Yazar Şeref Yumurtaci'ya sorduk.

Yumurtacı yaptigi açıklada "Avas Su Kemeri ile ilgili daha önce de defalarca yazılar yazdım. Allah razı olsun Belediye Başkanımız Tevfik Göksu Mimar Sinan'in bizlere, Esenler'e emaneti olan bu kemer için daha önce de çok fazla girişimde bulundu ancak çevresel etkenlerle kemer korunamadi. Kötü alışkanlığı olan insanların burayı kendilerine mesken tutması da bu işi zorlastırdı. Bu sorunu kökten çözmek için gerçekten büyük bir proje yapılmış. İstanbul'un bir çok yerinde buna benzer tarihi eserler makus talihine terk edilirken Esenler'imize Mimar Sinan emaneti olan bu tarihi eser için onlarca evin yıkılması, etrafına bir su müzesi ve çocuk köyü projesi yapılması beni ve tarihe değer veren herkesi oldukça mutlu etti. İnşallah kısa zamanda hayata geçecek bu ve buna benzer projelerle Esenler'in tarihi eserleri gün yüzüne çıkacak ve değerine değer katılacak diye düşünüyorum.

İnşallah ilerleyen zamanlarda bununla ilgili daha geniş bir program yaparız ama son olarak şunu ifade edeyim atalarimizin dediği gibi "Hürmet Eden Hürmet Görür" dedi."

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Göksu Müjdeyi Şöyle Paylaştı.

Osmanlı döneminde İstanbul'umuzun en önemli su yollarından biri olan, Mimar Sinan’ın Esenler’imize emaneti, ustalık eserlerinden biri olan Avas Su Kemerimizi, Esenler’de devam ettirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla tamamen ortaya çıkardık.

İlçemizde hayatı yenilerken, bizlere miras bırakılan tarihimize de sahip çıkıyoruz.

Esenler'imizin silüeti haline gelecek eserimizle birlikte; burada hayata geçireceğimiz Su Müzesi, Kemer Vadisi ve Çocuk Köyü ile bölgeyi turizme kazandırmış olacağız.