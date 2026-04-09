  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'in son yaptığı Türkiye'nin sabrını taşırdı İktidar rüyası gören CHP'ye şamarı indirdi 3 tır sınırı geçti! Türkiye’den İran’a tıbbi yardım sevkiyatı Yunanistan'dan Lozan'ı ihlal eden alçaklık! Türkiye jet hızında harekete geçti Türkiye'den dev operasyon Gözaltına alınmıştı! MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı hakkında karar Erdoğan, Trump'ın ardından o liderle görüştü Aslan İzmir’de hata yapmadı 8 maddelik MGK bildirisi yayımlandı Alçak provokasyon! Camiye kalleş saldırı
Göklerde Destan, Tarlada Fırsatçılık: Murat Alan'dan "Gıda Terörü" Uyarısı!
Göklerde Destan, Tarlada Fırsatçılık: Murat Alan’dan "Gıda Terörü" Uyarısı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, bugün kaleme aldığı çarpıcı yazısında Türkiye’nin savunma sanayiindeki devasa başarıları ile mutfaktaki yangın arasındaki tezatlığı masaya yatırdı. Biber fiyatlarının 250 TL’ye dayanmasını "planlama eksikliği" ve "fırsatçılık" üzerinden eleştiren Alan, tarımda da milli savunmadaki gibi bir seferberlik ruhuna ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

İşte Murat Alan’ın analizinden öne çıkan çarpıcı başlıklar:

Savunma Sanayii Gurur Veriyor, Mutfağı Kim Baltalıyor?

Dün ROKETSAN’ın davetlisi olarak milli teknolojileri yerinde incelediğini belirten Alan, Başkan Erdoğan ve ekibinin desteğiyle Türkiye’nin hava sahasını koruyan müthiş sistemler yapıldığını hatırlattı. Ancak madalyonun diğer yüzündeki acı tabloya şu sözlerle dikkat çekti:

"Tank yapıyoruz, füze yapıyoruz, gece gündüz demeden çalışıyoruz ülkece. Ama bir avuç fırsatçı ve onların fırıldaklıklarına karşı hızlı aksiyon alamayan bürokrasi yüzünden, ülkece verdiğimiz emekler sakatlanıyor."

Biberdeki 250 TL’lik Sır: Rusya Antalya Pazarına mı Çöktü?

Enflasyonla izah edilemeyen bir "fiyat istikrarsızlığı" yaşandığını ifade eden Murat Alan, gıda fiyatlarındaki astronomik artışın perde arkasındaki jeopolitik nedenlere değindi. İsrail ve ABD’nin bölgedeki saldırıları sonrası İran’dan Rusya’ya giden tedarik yolunun kapandığını belirten Alan, Rusya’nın rotayı tamamen Antalya’ya kırdığını ifade etti:

  • Talep Patlaması: İhracatın açık olması ve dış talebin planlanmaması, iç piyasada fiyatları uçuruyor.
  • Planlama Şart: "İhracat nimettir ülke için, ama planlama daha büyük bir nimettir." diyerek stratejik stok ve kota yönetiminin önemine vurgu yaptı.

"Berat Albayrak’ı Küstürdüler, Hal Yasası Yarım Kaldı"

Fiyat dalgalanmalarının kalıcı çözümü için yıllardır "Hal Yasası" ihtiyacını gündeme getirdiklerini hatırlatan Alan, eski Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bu konuda attığı cesur adımların engellendiğini belirtti. Aracı zincirlerinin kısaltılması ve kayıt dışılığın önlenmesi hedefinin "el birliğiyle" baltalandığını savundu.

Erdoğan’ın Gayretine İhanet Etmeyin!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’nın çabalarına şahit olduğunu dile getiren Alan, bürokrasideki yavaşlığa ve fırsatçılara şu sözlerle seslendi:

"16-17 saat çalışan, ülke için gece gündüz demeden çabalayan Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretine ihanet değil mi bu? Fiyat istikrarı sağlanmadan genel enflasyonu durdurmak mümkün değil."

Çözüm Reçetesi: Milli Seferberlik Ruhu

Murat Alan, yazısını gıda güvenliğinin artık bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek noktaladı. 

Murat Alan’ın yazısını okumak için tıklayın>>>

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fetövâri yapılar

Türkiye'den *fâhiş fiyat/ kalitesiz üretim vb zulmle* kazandıklarını ingiltereye kaçıran fetövâri (!) şirketlerin sâhipleri; kendilerini ülkenin ve milletin yöneticisi zannediyorlar, hadsizler!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23