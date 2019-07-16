Gökhan Töre kimdir? Gökhan Töre Malatyaspor transfer

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi transfer ettiğini duyurdu. Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Töre ile sözleşme imzaladı. Peki Gökhan Töre kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Gökhan Töre ile ilgili ayrıntılar...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu. Yetenekli futbolcunun adı bi dönem Galatasaray ile de anılmıştı. Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile anlaşma sağladı ve resmen kamuoyuna açıkladılar.

Geçtiğimiz sezon siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan ve uzun süreli yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Gökhan Töre artık Yeni Malatyaspor'un başarısı için ter dökecek.

Beşiktaş ile sözleşme imzaladığından itibaren inişili çıkışlı bir performansa imza atan Gökhan Töre, özellikle Bilic döneminin vazgeçilmezi olmuştu. Hatta Bilic tecrübeli futbolcuyu West Ham'a transfer ettirmiş ve İngiltere'de forma giyme şansı vermişti.

Futbola Leverkusen altyapısıunda başlayan Töre, sırasıyla Chelsea, Hamburg, Rubin Kazan, Beşiktaş ve West Ham formaları giydi. 27 yaşındaki futbolcu Milli takımla 26 maça çıktı.

İşte Yeni Malatyaspor'un yaptığı açıklama:

Bugün yapılan son görüşmeler sonucu, Yeni Malatyaspor’umuz, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gökhan Töre (20 Ocak 1992, Köln), Sol açık mevkinde forma giyen Türk millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden West Ham United'ta kiralık olarak forma giymektedir. Aktris Esra Bilgiç ile birliktedir.

Gökhan, Almanya'ya göç eden aslen Samsunlu bir ailenin çocuğu olarak Köln'de dünyaya geldi. Futbola Adler Dellbrück takımında başladı. Bayer Leverkusen'in altyapısına geçti.

2007 yılında Bayer Leverkusen'in U-17 takımında oynamaya başladı. O sezon ilk kez oynanmaya başlanan U-17 liginin sonlarına doğru goller bulmaya başladı. Batı grubunda üçüncü olan Leverkusen U-17'sinde 15 maçta 4 gol kaydetti.

Sonraki sezon U-19 takımında sezona başlayıp 1 maçta forma giyen Töre, sezonun geri kalanını U-17 takımında geçirdi, ancak sezonun ilk yarısındaki 4 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

30 Ocak 2009'da Töre, 500.000 € karşılığında İngiliz ekip Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea takımının Ricardo Quaresma'yı kiralamasından sonra Chelsea'nin sezon içinde yaptığı ikinci ve son transferdi. U-18 takımında forma giydi.

2009-10 sezonunda Töre, Chelsea forması ile rezerv ligde forma giymeye başladı. Sezon içinde 6 maçta forma giydi. Bunların ilki 24 Ağustos 2009'da Aston Villa karşısındaydı. Maçların çoğunda ikinci yarıdan oyuna dahil oldu. Ayrıca FA Youth Cup'ta Chelsea U-18 takımında forma giydi. Yarı finalde Blackburn Rovers'a bir gol de kaydetti. İki final maçında da forma giyen Töre, kariyerinin ilk kupa şampiyonluğunu yaşamış oldu. Sezon sonunda A takımla ilk kez antrenmanlara çıkan Töre, 49 numaralı formayı alsa da forma şansı bulamadı.

11 Haziran 2013 tarihinde Beşiktaş kulübü, Gökhan Töre'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Teknik Direktör Samet Aybaba döneminde Beşiktaş feda dönemiydi.Takımı gençleştirme operasyonu ile kulube katılan genç ve yetenekli oyunculardan biri Gökhan Töre oldu. 18 Ağustos 2013 tarihinde Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta Trabzonspor karşısında profesyonel futbol kariyerinin ilk golünü de atmıştır.Hemen ertesi hafta Kayseri Erciyesspor maçında da golünü bulan Töre, bu takıma karşı ligin ikinci yarısındaki maçı da boş geçmemiş, sezonu ise 4 gol ve 7 asistle tamamlayarak takımının önemli hücum silahlarından biri olmuştur.

3 Haziran 2011'de Belçika ile oynanan EURO 2012 eleme maçı kadrosuna Guus Hiddink tarafından dahil edilerek ilk kez Türkiye Millî Futbol Takımı'na çağrıldı ancak forma şansı bulamadı.

İlk millî maç performansını 10 Ağustos 2011'de Türk Telekom Stadyumu'nda Estonya maçında gösterdi. Euro 2012 elemelerinde Hiddink'in güvendiği isimlerdendi. Play-off'lar dahil olmak üzere 6 eleme maçında forma giydi ancak Hırvatistan'a elenerek şampiyonaya katılamadılar.