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Gökhan Töre Beşiktaş'ta kalacak mı?

Beşiktaş yönetimi takımda belirsizliği süren Gökhan Töre için son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği belirtildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:41
Gökhan Töre Beşiktaş'ta kalacak mı?

Beşiktaş Yönetimi'nin Babel'i satmasının ardından affedilme şansı doğan Gökhan Töre için son kararı Güneş'in vereceği öğrenildi.

Başkan Orman'ın tecrübeli hocayla bir görüşme yaparak, "Eğer ihtiyacınız olursa Gökhan Töre'yi affedebiliriz. Bu konuda siz karar vereceksiniz. Sizin vereceğiniz kararı biz uygularız" dediği ortaya çıktı. Güneş'in Töre'nin takıma dönmesine olumlu baktığı belirlendi.

Gökhan Töre, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta toplam 210 dakika forma giyip, 1 asist yapmıştı. (Takvim)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:41
  1. Beşiktaş
  2. Gökhan Töre
  3. Şenol Güneş

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