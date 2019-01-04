0553 313 94 23

Gökhan Gönül'ün doğum günü kutlandı

04 Ocak 2019 Cuma 15:21
Gökhan Gönül'ün doğum günü kutlandı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül'ün doğum günü kutlandı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaşlı futbolcunun 34. yaşını kutlamak için Antalya Gloria Sports Arena'da öğle yemeği sonrası pasta kesildi.

Teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, yeni yaşında Gökhan Gönül'e mutluluklar diledi.

Gökhan Gönül ise Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Doğum günümü unutmayıp iyi dileklerde bulunan güzel insanlar, hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:21
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Gökhan Gönül
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lexus, ES modelinde çıtayı yükseltti
    1. Lexus, ES modelinde çıtayı yükseltti
    2. İspanyol araştırmacılar kanserli..
    3. CHP Mersin ilçe belediye başkan..
    4. Binlerce kişi ölmüştü! Avrupa'ya sıçradı
    5. CHP Mersin belediye başkan aday..
    6. Fenerbahçe'nin devre arası kampı
    7. Gökhan Gönül'ün doğum günü kutlandı
    8. TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi
    9. Kasımpaşa büyük oynuyor!..
    10. Başkan Erdoğan, İmran Han'ı kabul etti
    11. "Ya tutarsa" diyerek başladı, günde..
    12. CHP Bursa Yıldırım İlçe belediye..
    13. Hepsiburada, elektronik kategorisi..
    14. Özhaseki seçim çalışmalarına Hacı..
    15. CHP'de adaylar belli oldu
    16. Bursaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    17. Binali Yıldırım, "İstanbul..
    18. ABD'ye açık rest! Savaş gemisi..
    19. Ribery, altın kaplama ete dünyaları..
    20. Binali Yıldırım: "İnşallah..
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”