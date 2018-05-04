Gökdeniz Karadeniz yeşil sahalara veda ediyor!

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulunan 38 yaşındaki futbolcu, 7 Mayıs Pazartesi günü Ufa ile yapacakları karşılaşmada son kez Kazan Arena’ya çıkacağını belirterek, "Futbolcu olarak kariyerime son veriyorum. Ama futboldan kopamam. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Ama bu sadece benim kararımla olacak bir şey değil. Gelişme olursa ilerleyen günlerde açıklama yaparım." ifadelerini kullandı.



20 yıllık futbolculuk hayatında kendisine destek veren ailesine çok teşekkür ettiğini belirten Gökdeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnsan bazen bir şey anlatmak ister, bazen de o kelimeler bulunamaz. Profesyonel futbol hayatımın 10 yılında gururla Trabzonspor forması giydim. Trabzonspor taraftarına desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Büyük başarılara imza attığım Rubin Kazan’ın formasını da 10 yıl gururla giydim. Artık yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. Rubin Kazan formasıyla son 2 maçıma çıkacağım. Kazan’da kendimi her zaman evimdeymiş gibi hissettim. Bana verdikleri destekten dolayı Rubin Kazan taraftarına ve Kazan kentine teşekkür ediyorum. Zor bir durum. Duygusallık yapmak da istemiyorum. Son olarak ise Kurban Berdyev hocama ve saha içinde ve dışında her zaman bana destek veren takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."



Kazan’da sürdürdükleri cami inşaatını 6 ay içinde tamamlamak istediklerini ifade eden Gökdeniz Karadeniz, "En büyük hayalim, Trabzonspor taraftarına veda etmek. Bordo-mavili taraftarlardan bu yönde bana da çok teklif geliyor. Ama ben herhangi bir girişimde bulunmadım. Zaten Türkiye’de de lig devam ediyor." diye konuştu.



Basın toplantısında açıklamada bulunan Rubin Kazan Kulübü Genel Direktörü Rustem Saymanov, Gökdeniz’in jübilesi için Trabzonspor ile maç yapabileceklerini aktararak, "Bu konuyu gündeme alacağız. Gelecekte milli maçlar için verilen bir arada Trabzonspor ile maç yapabiliriz. Gökdeniz bizim efsane oyuncumuz. Onun 61 numaralı formasını da müzeye kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerine 1997’de Trabzonspor’da başlayan Gökdeniz Karadeniz, 2008’de 8,7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Rubin Kazan’a transfer oldu. Deneyimli oyuncu, Rus ekibiyle tüm kulvarlarda forma giydiği 299 maçta 52 gol atıp, 51 de asist yaptı. Rubin Kazan ile en çok maça çıkan yabancı oyuncu unvanını da elinde bulunduran Gökdeniz, takımıyla ikişer lig ve Rusya Süper Kupası ile 1 Rusya Kupası şampiyonlukları yaşadı.