Gökçek'ten sert tepki: Saç-sakalına bakan...
104 amiralin yayınladığı ihanet bildirisi üzerine katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti tehdit eden CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu'ya, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten tepki geldi.
CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu 104 amiralin yayınladığı skandal bildiri üzerine katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti "TRT canlı yayınında yargılayacağız' sözleri ile tehdit etmeye kalktı.
Erdoğdu'ya, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten tepki geldi.
Gökçek, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
"Sen kimsin kaçkın? Vatana ihanetten yargılanacak biri varsa aynaya bak... Sadece şu konuşmandaki kılık kıyafetine ve saç-sakalına bakan, 'Bu kaçkın nereden kaçmış?' der."