Gökçek, CHP'yi karıştıran haberi açıkladı: HDP'nin isteğiyle...

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin en yüksek karar mercii olan Parti Meclisi'nin (PM) yeni üyesi Nevaf Bilek'in HDP'nin isteğiyle getirildiğini ileri sürdü.

"CHP’nin en yüksek karar mercii PM (Parti Meclisi)’nin yeni üyesi Nevaf Bilek 7 Haziran 2015 seçimlerinde memleketi Siirt-Eruh’un Çimencik Köyü’nde sandık görevlisi idi. Ve o sandıktan HDP’ye 37,CHP’ye 0 oy çıkmıştı." ifadelerini kullanan Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP/HDP tek parti oluşumunda ilk ciddi adım"

"CHP’nin parti meclisine (PM) Kılıçdaroğlu’nun tavsiyesiyle yeni seçilen Nevaf Bilek’i HDP’nin ricasıyla getirildiği haberi CHP’yi altüst etti. İddia, CHP/HDP tek parti oluşumunda ilk ciddi adım olarak değerlendiriliyor. Çünkü Nevaf Bilek kendi köyünde CHP’ye oy vermemişti."