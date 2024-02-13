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Gündem Gökçek Akit'e konuştu! Mansur'un adamları infaz timi kurmuş
Gündem

Gökçek Akit'e konuştu! Mansur'un adamları infaz timi kurmuş

Yeniakit Publisher
2024-02-13 10:21:00 -
Gökçek Akit'e konuştu! Mansur'un adamları infaz timi kurmuş

İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Çelik’in yakınları tarafından tekme tokat dövüldüğü anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak yaşanan skandalı gün yüzüne çıkaran efsane Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Akit gazetesine konuştu.

Olayın perde arkasını anlatan Gökçek, şunları dile getirdi: “Ekip Başı ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik. Kendisi Beypazarı’nda her şeye hükmeden adam. İYİ Parti ilçe Başkanı Recep Önder’i döven Erdinç Tanrıverdi de Çelik’in öz yeğenidir. Hatırlarsanız 2019 Haziran ayında gelen şikayetler üzerine Beypazarı Şehir Mezarlığı’nın içler acısı halini görüntülemek üzere ilçeye TV muhabiri ve kameramanı gitmişti. Orada saldırıya uğramışlardı. Bu hain saldırıyı düzenleyenlerin içinde bu adamlar da vardır. Haber yapmak için çaba sarf eden bazı televizyon ve gazeteleri de tehdit edenler bu adamlar. Bunlar orada infaz timi kurmuşlar. Bu olayın dışında Çelik’in oğlu ile arkadaşı bir şirket kuruyorlar. Kurdukları bu şirket ile belediye iştiraki BELKO’ya portakal ve nar satıyorlar. Bu meyveleri de yüksek fiyatla satıyorlar. Oradan yaptıkları vurgun akıl alır gibi değil.

Atilla Çelik'e zor sorular

İYİ Parti ilçe Başkanı Recep Önder’in videosunun ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile kurtulacağını sanan Atilla Çelik’e bazı sorular yönelttim. Ancak o sorulara cevap vermedi. Buradan bir kez daha bu soruları yöneltiyorum Erdinç Tanrıverdi kendi telefonundan bu dayak videosunu Çelik’e gönderdi mi göndermedi mi? Çelik bu kaydı silse bile olay yargıya taşındığı zaman geriye dönük taramalarda bu kayda rahatlıkla ulaşabileceklerini biliyoruz. Ayrıca Çelik’in ve Y.K’nın oğlu beraber bir şirket kurdular mı? Senin oğlunun ve Y.K. oğlunun kurduğu şirket başta nar ve portakal olmak üzere devamlı olarak yüksek fiyatlardan BELKO’ya satış yapıyorlar mı? Recep Önder’in Beypazarı’nda bu konuları konuşması ve bu konuşmaların yaygın hale gelmesi seni çok rahatsız etti mi? Bu konuda Recep’i ikaz ettin mi? Tanrıverdi, Önder‘i döverken devamlı olarak “Atilla abinden özür dile, Mansur Başkan’dan özür dile, hakkını helal et de” diyor. Recep Önder senin hakkında ve Mansur Yavaş hakkında hangi ağır ithamlarda bulundu ki özür diletiyor? Bu ithamların neler olduğunu açıklar mısın?”

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Yorumlar

Mansurun bir de senet sepwt isleri meshurdu

........

şüayıp

Allah bunlara kaşıyacak tırnak vermessin savcıların incelemesini bekliyor Akşener ne zaman konuşacak?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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