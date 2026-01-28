Gökçeada ve Bozcaada'ya fırtına engeli: Tüm seferler iptal edildi
Çanakkale'de yarın Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferleri, bölgeyi etkisi altına alan fırtına nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahlarında gün boyu hiçbir sefer gerçekleştirilemeyecek.
Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen şiddetli rüzgar ve fırtına, deniz ulaşımında güvenliği tehdit eder düzeye ulaştı. GESTAŞ yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tüm seferlerin önlem amaçlı durdurulduğunu belirtti.
Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.