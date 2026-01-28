  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuzey Kore, geliştirilmiş çok namlulu roketatar sisteminin test atışını yaptı Kim'den gövde gösterisi AB’nin yeni oyunu! Türkiye otomotivde saf dışı mı kalacak? Başkan Erdoğan’dan AB Komisyonu Başkanı’na mektup Maç yolunda tırla kafa kafaya çarpıştılar! Araç saniyeler içinde hurdaya döndü: 7 taraftarın hayalleri otoyolda yarım kaldı Ali Yerlikaya açıkladı: Çirkinler Suç Örgütü Yöneticisi Cihat Altunç yakalandı! Küresel haydutluğa karşı yeni blok arayışı hızlandı "30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı" İstanbul'da yapılacak 30 bin kilometre sınırını aştık Suriye’deki aşiret liderlerinden SDG açıklaması: Pazarlığı reddettik Katları/yatları konuşacağımıza, VIP ve korumaları mı konuşacağız! ABD ile Kanada arasındaki 1930'ların işgal planı gündemde: Trump’ın 'tek kıta' vizyonu Ottawa'yı alarma geçirdi Karadeniz için çok sert deprem uyarısı!
Yaşam Gökçeada ve Bozcaada'ya fırtına engeli: Tüm seferler iptal edildi
Yaşam

Gökçeada ve Bozcaada'ya fırtına engeli: Tüm seferler iptal edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Gökçeada ve Bozcaada'ya fırtına engeli: Tüm seferler iptal edildi

Çanakkale'de yarın Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferleri, bölgeyi etkisi altına alan fırtına nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahlarında gün boyu hiçbir sefer gerçekleştirilemeyecek.

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen şiddetli rüzgar ve fırtına, deniz ulaşımında güvenliği tehdit eder düzeye ulaştı. GESTAŞ yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tüm seferlerin önlem amaçlı durdurulduğunu belirtti.

Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini vurdu
Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini vurdu

Gündem

Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini vurdu

Feribot ücretleri 2026’da değişti
Feribot ücretleri 2026’da değişti

Yerel

Feribot ücretleri 2026’da değişti

GESTAŞ duyurdu! Seferlere fırtına engeli
GESTAŞ duyurdu! Seferlere fırtına engeli

Gündem

GESTAŞ duyurdu! Seferlere fırtına engeli

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23