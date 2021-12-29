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Aktüel Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Aktüel

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 19:48:00 -
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye de saat 07.00 seferi yapılacak, bu seferlerin dışındakiler beklenen fırtına dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

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