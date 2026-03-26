SON DAKİKA
İran’dan tazminat ve Türkiye şartı! Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu Fatma Şahin'den "Cezasızlık Algısı" uyarısı! "Bir çocuk öldüyse yaşına bakamayız!" Gabar petrolünü küçümseyen utanmazlar duysun! Hepsini toplasan yüzde 5 sadece AK Parti yüzde 10 Yazıcıoğlu’nun cezaevi arkadaşı suikasttaki FETÖ izlerini anlattı Nisan ayı faturasına zam yansıyacak mı? Bakan Bayraktar'dan enerji fiyatlarına dair kritik mesaj! Filistinlileri katledenlere tek bir dava yok! ‘Organize Yahudi terörü’ Bir siyasi parti daha geliyor! İsmi belli oldu Karga sürüleri siyonistlerin aklını aldı! Karga sürülerini görünce sığınaklara koştular! Siyonist elçiden şok itiraf! Batı Şeria'daki barbarlık müttefik kaybettiriyor!
Teknoloji GÖKBERK ile Minimum Güç Maksimum Etki
Teknoloji

GÖKBERK ile Minimum Güç Maksimum Etki

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
GÖKBERK ile Minimum Güç Maksimum Etki

ASELSAN’ın TÜBİTAK BİLGEM iş birliği ile geliştirdiği oyun değiştirici GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemine, AURA 200-G AESA Radarı entegre edildi.

ASELSAN, ülkemizin Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE’yi ilmek ilmek örmeye devam ediyor. ASELSAN’ın milli imkanlarla geliştirdiği GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi, 180 derece yanca dönüş kabiliyetine sahip yönlendirme birimi ve üzerinde bulunan elektro-optik sensörlerle hassas hedef takibi yapabiliyor. Sistemde 7 gün 24 saat operasyon yapmaya imkân tanıyan TV kamera, termal kamera, aktif takip kamerası ve aydınlatma lazeri bulunuyor.

Hassas takip performansı

GÖKBERK, stabilize odaklayıcı içerisinde bulunan aktif takip kamerası ve diğer gelişmiş optik komponentlerle çok daha hassas bir takip performansı sunuyor. Bu sayede Gökberk, özellikle FPV dronlar gibi seri manevralar yapabilen yüksek hızlı hedeflere karşı yüksek performanslı bir hedef takip hassasiyeti sağlayabiliyor.  Sistem üzerinde bulunan 7/24 çalışma prensibine göre tasarlanmış soğutucu sayesinde, GÖKBERK’in uzun sürelerde kesintisiz atış kabiliyeti bulunuyor.

 

Tehditlere geçit yok

Gelişmiş üstün takip yeteneğinin yanı sıra yüksek lazer hüzme çıkış kalitesi sayesinde GÖKBERK, hedef setinde yer alan tehditlere oldukça kısa sürelerde minimum güç ile maksimum etkiyi yaratarak atış başına çok düşük maliyetler ile etkinlik sağlayabiliyor. Mobil intikal yeteneğine sahip olan GÖKBERK, meskun mahal kullanımına da uygun olarak, kritik öneme sahip sabit tesislerin savunulmasında geniş bir uygulama alanına sahip bulunuyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23