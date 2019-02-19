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“Göğü Çadır Eyleyenler” fotoğraf sergisi Ümraniye’de açıldı

“Göğü Çadır Eyleyenler” adlı fotoğraf sergisi Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

19 Şubat 2019 Salı 11:59
“Göğü Çadır Eyleyenler” fotoğraf sergisi Ümraniye’de açıldı

“Göğü Çadır Eyleyenler” adlı fotoğraf sergisi Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Nurettin Boydak, Abdullah Kibritçi ve Burak Berberoğlu’nun fotoğraflarının yer aldığı sergi, Dünya’nın çeşitli bölgelerindeki mültecilerin fotoğraflarından oluşuyor. Fotoğraf sergisinin açılışına Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, sanatçılar ve birçok sanatsever katılım gösterdi.


Ümraniye Belediyesi’nin sanat etkinlikleri kapsamında, “Göğü Çadır Eyleyenler” adlı fotoğraf sergisi, Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Nurettin Boydak, Abdullah Kibritçi ve Burak Berberoğlu’nun fotoğraflarının yer aldığı sergi, Dünya’nın farklı bölgelerindeki mültecilerin hayatlarını konu ediniyor. Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir’in ve fotoğrafları sergilenen sanatçıların konuşma yaptığı açılışa sanatçıların yanı sıra birçok sanatsever de katılım gösterdi.


Sergi açılışında konuşma yapan fotoğraf sanatçısı Nurettin Boydak; “Bu bölgelerde birkaç uluslararası ajansın çektiği fotoğraflar haricinde çok fazla bir şey görememiştik. Biz fotoğraf çekerek, yaşananları her mecrada anlatmaya çalıştık.” dedi.


Açılışta konuşma yapan bir diğer fotoğrafçı Abdullah Kibritçi ise fotoğraf çektiği farklı coğrafyalardan bahsetti. Kibritçi; “2 gün önce Sudan’da bir hastanedeydim, kolumda serum takılıydı. Şimdi burada sergideyim.” dedi.Ayrıca Kibritçi, sergide yer alanbir fotoğrafından yola çıkarak Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaşayan, annesi ve babası öldürülmüş bir kızın hikayesinden de bahsetti.


Sergide fotoğrafları yer alan diğer fotoğrafçı Burak Berberoğlu, dünyanın farklı bölgelerine gidip buralardaki mültecilerin fotoğraflarını çekerek hikayelerini de öğrendiğini belirtti. Ayrıca göç eden insanlarla beraber yolculuk yaptığını söyleyen Berberoğlu; “Hayatımda yaptığım en zor yolculuklardan biriydi. İnşallah bir daha yapmam. Göç eden bazı insanlara hangi ülkeye gittiklerini sordum. Bazılarının gerçekten hayalini kurduğu gitmek istediği ülkeler vardı bazıları ise savaştan kaçmak için yolculuk yapıyorlardı, nereye gittikleri onlar için önemsizdi. Mülteciler trende çok kalabalık şekilde taşınıyorlardı. Oturacak yer dahi yoktu, hayatımda ilk defa bir insanın ayakta 5 saat uyuduğuna şahit oldum” ifadelerini kullandı.


Sergi açılışında Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir de konuşma yaptı. Konuşmasında Ümraniye Belediyesi’nin gerçekleştirdiği sanatsal faaliyetlerden bahseden Özdemir; “Fotoğraf alanında birkaç sergimiz oldu bu güne kadar, bugün de hayattan yansıyanlar ve orada kullanılan teknikler olarak, sanat açısından nitelikli fotoğraflar var bu sergide. Bu nitelik sayesinde oralarda yaşanılan gerçekliği bize tam anlamıyla aktarabiliyorlar. Fotoğrafçı kardeşlerim sunumlarını yaparken olayları anlattıkları sırada adeta yaşar şekilde anlattıklarından, bizde de o duyguları hissettirdiler.” dedi.


Açılış konuşmalarının ardından ziyaretçiler fotoğraf sergisini gezdiler. Sergi, 16 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:59
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