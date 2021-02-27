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Gündem Göçmenlerin mutlaka aşılanması gerekiyor
Gündem

Göçmenlerin mutlaka aşılanması gerekiyor

Koronavirüs salgınını ile mücadele de en önemli faktör olan aşılama çalışmaları Türkiye’de 9 milyona yaklaşırken, Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların aşılamasının nasıl olacağı merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 09:24:00 -
Göçmenlerin mutlaka aşılanması gerekiyor

 Göksel Çağlav  Ankara 

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkan Yardımcısı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, özellikle Suriye’den gelen vatandaşların ülkeye girişlerinde gerekli tüm aşılarının yapıldığını belirterek, “Göçmen sağlığı merkezlerinde bu kişilerin koronavirüs aşılarının yapılması, bu kişilerin mutlaka aşılanması önemli. Bu da UNESCO ve UNICEF gibi örgütlerden talep edilebilir. Çünkü bu insanlar toplumun arasında dolaşabiliyor. Bunun kontrol altına alınabilmesi için göçmenlerin de mutlaka aşılanması gerekiyor” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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