Göçmenlerin mutlaka aşılanması gerekiyor

Göksel Çağlav Ankara

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkan Yardımcısı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, özellikle Suriye’den gelen vatandaşların ülkeye girişlerinde gerekli tüm aşılarının yapıldığını belirterek, “Göçmen sağlığı merkezlerinde bu kişilerin koronavirüs aşılarının yapılması, bu kişilerin mutlaka aşılanması önemli. Bu da UNESCO ve UNICEF gibi örgütlerden talep edilebilir. Çünkü bu insanlar toplumun arasında dolaşabiliyor. Bunun kontrol altına alınabilmesi için göçmenlerin de mutlaka aşılanması gerekiyor” dedi.