  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TGB Kılıçdaroğlu’nu ABD büyükelçiliğine iade etti!

1'i kadın 2 hain! İdam edin bu utanmaz rezilleri

Wagner'den bir üst düzey üye o ülkeye sığınma talebinde bulundu

Türkiye'den heyecanlandıran yeni keşif: 'Bölgeden petrol fışkırıyor' 36 kilometrelik ilk kritik hat tamam

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim: Bu kez hem tarih hem uyarı verdi! O gün, o saat trafiğe çıkmayın!

6'lı Masa'dan flaş karar! MİT, Merkez Bankası, Diyanet, TRT, TÜİK Başkanları...

Rusya Türkiye ilişkileri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Rus gaz arzı, doğalgaz merkezi kurulması...

Yunanistan'dan 'Türkiye' itirafı: Bir saat içinde gelebilirler

Grönland blokajı kırılmaya başladı! Kar o tarihte geliyor

Togg'da yeni adım yeni rekorlar: Akıllı cihaz teknolojilerinde Qualcomm çözümleri kullanılacak! Türkiye'ye dolar yağacak!
Aktüel Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
Aktüel

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 22:17:00 -
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Ocak tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde 28 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23