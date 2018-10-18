Göçmen faciasına 11 tutuklama!
İzmir'de, 23 göçmenin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen 12 kişiden 11’i mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.18 Ekim 2018 Perşembe 22:14
İzmir'in Menderes ilçesinde, 23 göçmenin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen 12 kişiden 11’i tutuklandı.
Menderes ilçesinde, kamyon su kanalına uçmuş ve 23 kişi yaşamını yitirmişti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir polisi tarafından 12 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i mahkemece tutuklandı ve cezaevine konuldu.
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