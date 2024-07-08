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Kültür - Sanat Göbeklitepe’yi 2.8 milyon kişi gezdi
Kültür - Sanat

Göbeklitepe’yi 2.8 milyon kişi gezdi

Yeniakit Publisher
2024-07-08 13:50:00 -
Göbeklitepe’yi 2.8 milyon kişi gezdi

“Tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen ve 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen Göbeklitepe’nin Türkiye ve dünyadaki bilinirliği her geçen gün artıyor.

Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesi sınırlarında, kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki kırsal Örencik Mahallesi yakınlarında 1963 yılında yapılan yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe 1995 yılında başlayan kazılarda gün yüzüne çıkarıldı. Daha sonra ise dünyanın dikkatini çekti. Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınının ardından 2023’te yaşanan deprem ve sel felaketiyle ziyaretçi sayısı düşse de bölgeyi 6 yılda 2 milyon 800 bin kişi gezdi.

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