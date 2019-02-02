



ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen Göbeklitepe Bahar Kupası Türkiye Tenis Şampiyonası, 20 ilden yaklaşık 110 sporcunun katılımıyla başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından belediyenin tesislerinde organize edilen şampiyona bugün ve yarın ön eleme maçlarıyla devam edecek.

8 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek turnuvanın final maçının ardından, Göbeklitepe'de turnuvayla ilgili bir etkinlik düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Eğitim Şube Müdürü Aziz Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açılamada, 20 ilden yaklaşık 110 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyonada 138 maçın yapılacağını söyledi.

Turnuvada 67 erkek, 43 kadın sporcunun mücadele edeceğini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle Türkiye Tenis Federasyonu Türkiye Tenis Şampiyonası'nın Şanlıurfa'da yapılmasını kararlaştırdı. Bu turnuva kapsamında tüm sporcularımızı Göbeklitepe'ye götürüp tanıtımını da yapacağız. Turnuva bitiminde ise yine Göbeklitepe'de bir etkinlik düzenlenecek. Tesisimizi yakın bir zamanda açtık. Amacımız burada uluslararası turnuva düzenleyebilmek. Bu turnuvanın Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Yarışmaya Ağrı'dan katılan sporculardan Habip Anak, turnuvada madalya kazanmayı hedeflediğini belirterek, " İnşallah turnuvada başarılı olarak memleketime dönerim. Ayrıca turnuva dışında Göbeklitepe'yi de göreceğimiz için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.