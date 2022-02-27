Glutensiz ekmek tarifi nasıl yapılır? En lezzetli glutensiz ekmek

Glutensiz nedir anlamı?

Glutensiz gıdalar, çölyak hastalığı olan kişilerin beslenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan gluten içeriği 20 mg/kg ile sınırlandırılan gıdalardır. Bu gıdalar, çölyak hastalığının tek tedavi yöntemidir. Çölyak hastaları; normal ekmek, makarna, pasta, börek, bisküvi ve benzeri çok sayıda gıdayı tüketemez.

Glutensiz ekmek | faydaları

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Şişkinlik hissini azaltır ve hazımsızlığı engeller. Karın ağrılarını ve gaz sıkışmalarını azaltır. Glutensiz ekmek tüketmek, normal ekmeklere oranla karbonhidrat alımını azaltarak kilo vermeye yardımcı olur.

Glutensiz ekmek tarifi

Yapımı için malzemeler

1 paket kuru maya

Yarım su bardağı laktozsuz süt

1 yumurta

Toz şeker

Tuz

Zeytinyağı

Glutensiz un

Glutensiz ekmek tarifi nasıl yapılır?

1 paket kuru mayayı ılık su ile karıştırıp mayalanması için bekletin. Ayrı bir kapta oda sıcaklığındaki yarım su bardağı laktozsuz sütü, 1 yumurtayı, 1 tatlı kaşığı toz şekeri, yarım tatlı kaşığı tuzu ve 3 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra 3 su bardağı glutensiz un ve beklettiğiniz mayayı ekleyip, yoğurun. Yağlanmış bir kabın içine koyun, üstünü streçle kapatıp 20 dakika daha mayalanması için bekletin. 20 dakikanın sonunda 200 dereceye ayarlı fırına koyun. Ekmeğinizin kuru olmaması için ayrı bir kabın içine su koyup fırının tabanına yerleştirin 35-40 dakika sonra ekmeğiniz hazır!