Global kriz o ülkeye de sıçradı: Enflasyon 21 yılın zirvesinde!

Meksika'da yıllık enflasyon Mart'ta yüzde 7.45 olarak tahminleri aştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini enflasyonun yüzde 7.38 olmasıydı. Enflasyon aylık bazda ise 0.99 arttı. Beklenti yüzde 0.92 artıştı.

Enerji ürünleri ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon bu dönemde yıllık yüzde 6.78 oldu. Bu, Nisan 2001'den beri en yüksek seviye.

Çekirdek enflasyonda devam eden yükseliş, enflasyondaki artışın tahmin edilenden daha kalıcı olduğuna dair endişeleri de artırıyor.

Meksika Merkez Bankası yetkilileri son 3 toplantıda politika faizini 50'şer baz puan artırdı. Bankanın enflasyon nedeniyle faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor. Banka ilk çeyrekte enflasyonun zirve yapacağını, yıl sonunda yüzde 5.5'e gevşeyeceğini öngörüyor. Bankanın enflasyon hedefi ise yüzde 3 seviyelerinde.