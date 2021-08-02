  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de helikopter düştü! Ölüler var
TOKİ düğmeye bastı! Yanan evler küllerinden doğacak
Azerbaycan yangın söndürme ekipleri, Türkiye'ye giriş yaptı!
Bu kez Kütahya'da yangın! 8 dekarlık alan kül oldu
Yaşam Global Call Help Turkey demek? Global Call Help Turkey nedir?
Yaşam

Global Call Help Turkey demek? Global Call Help Turkey nedir?

Global Call Help Turkey nedir? Sosyal medyada pek çok kişi ‘Global Call Help Turkey’ ifadesinin yer aldığı paylaşımlar yapmaya başladı. Bu paylaşımlarının ardından ‘Global Call Help Turkey nedir?’ sorusunun cevabı aranmaya başladı. Global Call Help Turkey ne anlama geliyor? Global Call Help Turkey paylaşımları neden yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-08-02 09:17:00 -
Global Call Help Turkey demek? Global Call Help Turkey nedir?

Türkiye 28 Temmuz’dan bu yana çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Can ve mal kayıplarının yaşandığı felaketlerle ilgili olarak sosyal medyada bir grup “Global Call Help Turkey” ifadesinin yer aldığı paylaşımlar yapmaya başladı. Peki, Global Call Help Turkey niye paylaşılıyor ne ifade ediliyor?

Global Call Help Turkey demek? Global Call Help Turkey nedir?

Sosyal medyada #HelpTurkey etiketiyle Global Call Help Turkey görseli paylaşılmaya başlandı. 'Küresel Çağrı' anlamına gelen paylaşımının öncelikle kim tarafından hazırlandığı ve servis edildiği bilinmiyor. Sosyal medya kullanıcıları ise bu paylaşımı yayarak ülkelerin, Türkiye'ye destek olmasını çağrısında bulundu. Ancak bu paylaşımı başlatan hesapların FETÖ bağlantılı olması dikkatlerden kaçmadı. Bilinçli sosyal medya kullanıcıları ise söz konusu paylaşımı yapanlara ise 'Tuzağa düşmeyin organize bir işe alet olmayın' yorumunu yapıyor.

Sosyal medyada kaynağı belli olmayan tüm dünyaya Türkiye'yi olumsuz gösterip dış güçlerin yardımına muhtaç izlenimi veren bu paylaşımlara alet olmamak son derece önemli.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay