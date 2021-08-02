Türkiye 28 Temmuz’dan bu yana çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Can ve mal kayıplarının yaşandığı felaketlerle ilgili olarak sosyal medyada bir grup “Global Call Help Turkey” ifadesinin yer aldığı paylaşımlar yapmaya başladı. Peki, Global Call Help Turkey niye paylaşılıyor ne ifade ediliyor?

Global Call Help Turkey demek? Global Call Help Turkey nedir?

Sosyal medyada #HelpTurkey etiketiyle Global Call Help Turkey görseli paylaşılmaya başlandı. 'Küresel Çağrı' anlamına gelen paylaşımının öncelikle kim tarafından hazırlandığı ve servis edildiği bilinmiyor. Sosyal medya kullanıcıları ise bu paylaşımı yayarak ülkelerin, Türkiye'ye destek olmasını çağrısında bulundu. Ancak bu paylaşımı başlatan hesapların FETÖ bağlantılı olması dikkatlerden kaçmadı. Bilinçli sosyal medya kullanıcıları ise söz konusu paylaşımı yapanlara ise 'Tuzağa düşmeyin organize bir işe alet olmayın' yorumunu yapıyor.

Sosyal medyada kaynağı belli olmayan tüm dünyaya Türkiye'yi olumsuz gösterip dış güçlerin yardımına muhtaç izlenimi veren bu paylaşımlara alet olmamak son derece önemli.