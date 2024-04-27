Gizli tekniğini yılların mantıcısı önek olsun diye aktardı: Hamuruna ekleyince lezzetini ikiye katlıyor!

Mantı, Türk mutfağının en lezzetli şaheserlerinden biri olarak kabul edilir ve evde yapılabilir tariflerden bir tanesidir. Ancak mantı yapımı zahmetli bir iştir. Bu lezzeti elde etmek için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır.

Hamurun kıvamından iç malzemenin tat bütünlüğüne kadar, her adımda titizlikle çalışmak gerekir.

BİR MİKTAR EKLEYİN

Mantı yapımında geleneksel olarak kullanılan beyaz un ile tam buğday ununun bir araya getirilmesi, mantı severlere sağlıklı ve lezzetli bir seçenek sunuyor. Geleneksel mantı tariflerinde genellikle sadece beyaz unun yerine tercih edilen tam buğday unu ile daha besleyici bir alternatif elde ediliyor. Bu yöntem, mantının doyurucu ve besleyici özelliklerini artırmanın yanı sıra, lezzetli bir aroma ve dokuya da katkı sağlıyor.

MANTI TARİFİ

Hamuru İçin:

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3 su bardağı un (dilerseniz tam buğday unu ile harmanlayabilirsiniz)

2 adet yumurta

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

İç Malzemesi İçin:

200 gram dana kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Kırmızı pul biber

Haşlamak İçin:

2 litre su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Sos İçin:

1 kase yoğurt

3 diş sarımsak

Tuz

Tereyağı veya margarin

Domates ve biber salçası



Yapılışı:

İlk olarak hamur için unu, yumurtaları, suyu ve tuzu geniş bir kaba alıp yoğurun. Hamur, poğaça hamuru kıvamında olmalıdır. Gerekirse elinizi hafifçe ıslatarak hamuru iyice yoğurun. Daha sonra hamurun üstünü streç film ile örtüp 15-20 dakika dinlendirin.

Hamur dinlenirken iç malzemesi için kıymayı, rendelenmiş soğanı, kimyonu, tuzu, karabiberi ve kırmızı pul biberi bir kasede iyice karıştırın.

Dinlenen hamuru düz bir zeminde açın, ne çok ince ne de çok kalın olmalıdır. Açtığınız hamuru istediğiniz büyüklükte kesin. Ardından her bir parçanın üzerine hazırladığınız iç malzemeyi yerleştirin.

Hamurları tek tek alıp ters çevirin ve kenarlarını birleştirin. Tencerede suyu kaynatın ve içine zeytinyağı ve tuzu ekleyin. Kaynayan suya mantıları ekleyin ve yaklaşık 10 dakika kadar haşlayın. Haşlanan mantıları süzgece alıp suyunu süzün.

Mantılar soğurken, sarımsaklı yoğurt sosunu hazırlayın. Yoğurdu, ezilmiş sarımsakları ve tuzu bir kasede karıştırın.

Soğuyan mantıları servis tabağına alın ve üzerlerine hazırladığınız sarımsaklı yoğurt sosunu dökün.



Son olarak, bir tavada tereyağı veya margarini eritin. İçine biber ve domates salçasını ekleyip kızartın. Kızaran sosu mantıların üzerine dökün ve servis yapın.