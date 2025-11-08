  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ zaferi Türk dünyasının gururu

“Erdoğan bize güç verdi” diyen Aliyev: Azerbaycan halkı bunu unutmayacak

Moskova'dan dikkat çeken açıklama! Ukrayna'nın o bölgesini sonunda ele geçirdik

Selçuk Bayraktar’dan “Yeşil Vatan” çağrısı

Günün paketleri geldi! Mit ve jandarmadan casus avı

Trump el yükseltti tüm dünyayı tehdit etti! 'Dünyayı 150 defa havaya uçurabiliriz'

Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!

Sudanlı Büyükelçi Kabeir’den AB’ye tepki: Gazze’de sustular, şimdi Faşir’de seyrediyorlar

Rojin Kabaiş dosyası derinleşiyor! Şifreli telefon İspanya’da incelenecek!

Sen dik dur, onlar eğilecekler! Ahmed Şara, başına 10 milyon dolar ödül koyanları ziyaret edecek
Kadın - Aile Gizli hazine, su kestanesi! Görüntüler Hindistan'dan
Kadın - Aile

Gizli hazine, su kestanesi! Görüntüler Hindistan'dan

Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hindistan'da singhara olarak bilinen Trapa natans (su kestanesi), Avrupa, Asya ve Afrika mutfaklarının vazgeçilmez bir besini olmasının yanı sıra, gizli hazine değerinde. Hindistan'daki çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Hindistan'da singhara olarak bilinen Trapa natans (su kestanesi), Avrupa, Asya ve Afrika mutfaklarının vazgeçilmez bir besin olmasının yanı sıra, gizli hazine değerinde.

Su Kestanesi,su gibi görünen bu göllerin altında yetişiyor. Sosyal medyada göreneler gündemine taşıdı.

Hindistan'da singhara olarak bilinen Trapa natans (su kestanesi), Trapaceae familyasına ait, sığ su alanlarında, göletlerde veya bataklık arazilerde yetişen serbest yüzen bir bitkidir. Su kestanesi, yerel böcek parazitleri tarafından iyi kontrol altında tutulduğu Avrupa, Asya ve Afrika'ya özgüdür.

Su kestanesi veya Trapa Natans, suda yaşayan bir yabani otun meyvesidir. Tek bir büyük beyaz renkli yenilebilir tohumu vardır. Hindistan'da singhara veya paniphal olarak bilinir. "Tek yağsız ve glütensiz yemiş" olan Singhara, Keşmir'de yerel olarak Gaer olarak bilinir. Avrupa, Asya ve Afrika'ya özgüdür. İlk olarak 1859'da Massachusetts, Concord yakınlarında Kuzey Amerika'da görülmüştür. Singhara, yeşilimsi bir kabukla kaplı, dikenli üçgen şeklindedir ve Bandipora'da bulunan Wular Gölü kıyılarında yaşayan insanlar için önemli bir üründür. Bu gerçek yemişin tadı hafif tatlı ve nişastalıdır. Çıtır beyaz etli yumru, olduğu gibi yenebileceği gibi birçok başka şekilde de tüketilebilir. Çekirdeğin kabuğu serttir ve içindeki beyaz yenilebilir yemişin soyulması zordur.
Bu yemiş, fındık alerjisi olanlar için bile güvenle tüketilebilir. Çiğ singhara alırken, yumuşak noktaları olmayan, pürüzsüz ve kırışıksız bir kabuğa sahip olanları tercih edin. Su kestanelerini satın aldıktan sonra, soyulmamış olarak kağıt torbalarda buzdolabında bir haftaya kadar saklayabilirsiniz. Ayrıca, uygun kaplarda dondurarak da tüketebilirsiniz çünkü 0ºF'de 5-6 aya kadar dayanırlar ve su kestanelerini kullanmadan hemen önce soymak daha iyidir. Soyulmuş kestaneleri suda saklamak, taze tat ve dokularını kaybetmelerine neden olabilir. Soyulmuş singhara 2-3 gün dayanır, ancak suyun her gün değiştirilmesi gerekir. Bunu yapmanın en iyi yolu, su kestanelerini haşlamak, soymak, dondurucu poşetlerine/uygun kaplara koyup dondurmaktır. Singharadan hazırlanan kızartmalar Keşmir'de popülerdir. Ayrıca, singhara unu kulça ve diğer unlu mamullerin yapımında kullanılır. Singharadan, tadı güzel ve Bandipora bölgesinin ekonomisini canlandırabilecek birçok katma değerli ürün üretilmektedir.(kashmirreader) Bir uzmana danışmadan tüketmeyiniz.

Bu hatayı milyonlar yapıyor! İşte buzdolabına asla konmaması gereken besinler!
Bu hatayı milyonlar yapıyor! İşte buzdolabına asla konmaması gereken besinler!

Gıda

Bu hatayı milyonlar yapıyor! İşte buzdolabına asla konmaması gereken besinler!

Bu besinleri mutlaka tüketin! Kış kapıda, bağışıklığı güçlendirme zamanı
Bu besinleri mutlaka tüketin! Kış kapıda, bağışıklığı güçlendirme zamanı

Sağlık

Bu besinleri mutlaka tüketin! Kış kapıda, bağışıklığı güçlendirme zamanı

Canan Karatay'dan kilo almak istemeyenlere özel tarif ezber bozacak
Canan Karatay'dan kilo almak istemeyenlere özel tarif ezber bozacak

Kadın - Aile

Canan Karatay'dan kilo almak istemeyenlere özel tarif ezber bozacak

Günlerdir haber olan Chia tohumunu tüketirken en sık yapılan 5 hata: Öyle bir şey ki tam bir protein kaynağı! Neye iyi gelir?
Günlerdir haber olan Chia tohumunu tüketirken en sık yapılan 5 hata: Öyle bir şey ki tam bir protein kaynağı! Neye iyi gelir?

Kadın - Aile

Günlerdir haber olan Chia tohumunu tüketirken en sık yapılan 5 hata: Öyle bir şey ki tam bir protein kaynağı! Neye iyi gelir?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak
Gündem

Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi etik, hak, hukuk, adalet, parti disiplini konularında mangalda kül bırakmazken, bir yandan da kendi k..
İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu
Dünya

İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu

İsviçre'den İsrail’e gönderilen bir askeri sevkiyat, Belçika’nın Liege Havalimanı’nda baskın düzenlenerek durduruldu. Hükümet "malzemenin bl..
Erdoğan'dan Atatürk talimatı
Aktüel

Erdoğan'dan Atatürk talimatı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Selanik'teki Atatürk Evi'nin 10 Kasım'da ziyarete açılacağını ifade etti. Zorlu, Gazi Mustafa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23