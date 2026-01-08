  • İSTANBUL
SGK avukatı öldürülmüştü! Sendikadan çağrı geldi
Büro Memur-Sen'den "kamuda şiddeti önleyecek yasal düzenleme yapılsın" çağrısı yapıldı. İşte o çağrının ayrıntıları…

SGK avukatı öldürülmüştü! Sendikadan çağrı geldi

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı kınayarak, kamuda şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

SGK avukatı öldürülmüştü! Sendikadan çağrı geldi

Yazgan, yazılı açıklamasında, dün Yalova SGK İl Müdürlüğü'nde avukat Zekeriya Polat'ın bir vatandaşın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlattı.

SGK avukatı öldürülmüştü! Sendikadan çağrı geldi

Saldırıyı kınayan Yazgan, kamuda şiddetin önlenmesi için yasal çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

SGK avukatı öldürülmüştü! Sendikadan çağrı geldi

Kamuoyu baskısı ya da günlük gelişmeler ışığında belirli meslek grupları için şiddetle mücadele yasası çıkartılmasını eksik bulduklarını belirten Yazgan, kamuda şiddetin bir an önce sona ermesini istediklerini bildirdi.

SGK avukatı öldürülmüştü! Sendikadan çağrı geldi

Hiçbir memurun diğerinden değersiz ya da az değerli olmadığını belirten Yazgan, "Artık analar, çocuklar, eşler ağlamasın. Sabah eşini, evladını işe gönderenlerin gözü yolda kalmasın. Kamuda şiddeti önleyecek yasal düzenleme, bütün siyasi partilerin işbirliğiyle en kısa sürede yasalaşmalıdır." çağrısında bulundu.

