İzmir için kritik uyarı! Kuraklık kalıcı hale geliyor

'EGE'DE YAĞIŞLAR 6 YILDIR NORMALİN ALTINDA' Yağışların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer yüzde 60'ın üzerinde azaldığını; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde ise yüzde 20'nin üzerinde arttığını aktaran Yüksel, "2025 su yılında İç Anadolu'nun orta kesimleri, Eskişehir, Hatay ve Malatya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümü, metrekareye 250 kilogramın altında yağış aldı. Türkiye geneli 2025 su yılı kümülatif yağışları, tüm aylarda normallerin ve geçen yıl yağışlarının altında seyretti. Ege Bölgesi 2025 su yılı yağışı metrekareye 436,3 kilogram, normali metrekareye 604,7 kilogram, 2024 su yılı yağışı ise metrekareye 504,3 kilogram oldu. Yağışlarda normaline göre yüzde 28, 2024 su yılına göre yüzde 14 azalma gerçekleşti. Bölge genelinde yağışlar son 6 yıldır normalin altında seyrediyor. Ege Bölgesi'nde en fazla yağış alan il, metrekareye 744,8 kilogram ile Muğla, en az yağış alan il ise metrekareye 322,7 kilogram ile Afyonkarahisar oldu" ifadelerini kullandı.