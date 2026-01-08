İzmir için kritik uyarı! Kuraklık kalıcı hale geliyor

'TOPARLANMASI AYLAR, HATTA YILLAR ALIR' Yüksel, kent çevresindeki doğal alanlar, tarım alanları, sulak alanlar ve ormanların azalmasının da kuraklığı artırdığını belirterek, "Bu alanlar yağışı tutar, sızmayı artırır ve yer altı suyunu besler. Alanların azalmasıyla yağış yüzeyden akıp gidiyor. Altyapı sorunları ve eski su şebekelerinde yüzde 20-40'a varan kayıp-kaçaklar da büyükşehirlerde kuraklığın etkisini daha da şiddetlendiriyor. Kuraklık yalnızca geçici bir doğa olayı değil. Yağışlar normale dönse bile yer altı suları ve barajların toparlanması aylar, hatta yıllar alır. Meteorolojik kuraklık sona erdikten sonra bile hidrolojik kuraklık devam edebilir" diye konuştu. Öte yandan, kuraklıkla mücadelede kısa, orta ve uzun vadeli bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu kaydeden Yüksel, zorunlu su tasarrufu, kademeli su tarifeleri, kayıp-kaçakların azaltılması, atık suyun yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı ve iklim değişikliğine uyumlu su yönetiminin önemine dikkat çekti.