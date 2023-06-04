Gizli hazine fışkırdı! Herkesi şaşırtacak keşif yıllar sonra ortaya çıktı: Duyanlar şaşkına döndü! Kayıp sahibi aranacak

Titanik'in enkazında altından ve bir Megalodon dişinden yapılmış bir kolye bulundu...

Titanik'in enkazında Megalodon dişinden yapılmış bir kolye bulundu ve bir şirket, yapay zekaya dayalı bir teknolojinin kolyenin sahibinin kimliğinin belirlenmesini sağlamasını umuyor.

ITV'nin haberine göre keşif, Guernsey merkezli Magellan şirketinin bir çift denizaltı kullanarak talihsiz lüks yolcu gemisinin ilk tam boyutlu dijital taramasını yapmasının ardından gerçekleşti.

Tarihteki en büyük sualtı taraması olan projede, alanın tam bir taramasını elde etmek için enkazdan 700 bin görüntü alındı.

Görüntüler enkaz arasında küçük bir ayrıntı yakaladı; yaklaşık 20 milyon yıl önce yaşamış tarih öncesi, devasa bir köpekbalığı türü olan Megalodon'un dişiyle donatılmış turkuaz ve altın bir kolye.

Bu keşfe rağmen Magellan ekibi kolyeyi alamadı, zira Birleşik Krallık ve ABD arasında yapılan bir anlaşma halkın kaza bölgesinden eser almasını engelliyor.

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Şimdi Magellan, kolyeyi kötü şöhretli okyanus gemisinde takan yolcunun aile üyelerini keşfetmek için yapay zeka destekli bir araç kullanmayı umuyor. Buzdağına çarpıp battığında gemide 2 bin 200 yolcu vardı.

Teknoloji, gemiye binen yolcuların görüntülerini analiz edip tarayacak ve yüz tanıma teknolojisinden geçirerek talihsiz yolculuğa çıktıkları gün giydikleri kıyafetleri sınıflandıracak.

Şirketin CEO'su Richard Parkinson, bu keşfi "şaşırtıcı, güzel ve nefes kesici" diye niteledi.

Parkinson, enkaz alanının büyüklüğü göz önüne alındığında keşfin inanılmaz olduğunu söyledi.

Genellikle anlaşılmayan şey, Titanik'in iki parçaya bölündüğü ve pruvayla kıç arasında yaklaşık 8 kilometre karelik bir enkaz alanı olduğu.

Ekip bu alanı o kadar detaylı bir şekilde haritalandırdı ki bu ayrıntıları seçebildik.

Birçok kişi için gemiyle ilgili kültürel bir referans noktası olan James Cameron'ın "Titanik" filmi, gemiden kurtulan bir kişinin modern zaman hikayesiyle yolcu olarak geçirdiği zamanı birbirine bağlayan bir anlatı aracı olarak bir kolyeye dayanıyordu. Bu kolye kurgusal olsa da şu anda deniz dibinde bulunan kolye, talihsiz yolculuğu deneyimleyen ve birçoğu bu yolculuk sırasında ölen gerçek insanları hatırlatıyor.