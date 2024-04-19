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Gündem Gizli geçit yapmış! Aranan emniyet müdürü bakın nasıl yakalandı
Gündem

Gizli geçit yapmış! Aranan emniyet müdürü bakın nasıl yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-19 09:02:00 - 2024-04-19 09:33:19
Gizli geçit yapmış! Aranan emniyet müdürü bakın nasıl yakalandı

Kayseri'de terör örgütü FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü Ş.Ü., hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana aranan firari emniyet müdürü Ş.Ü.'nün (53) Kayseri'de hücre evinde saklandığını tespit etti. Adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Yakalanacağını anlayan şüpheli, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ş.Ü., emniyete götürüldü.

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