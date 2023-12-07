Gizemli salgında korkutan açıklama!

Son dönemde Çin'de ortaya çıkan ve bazı Avrupa ülkelerinde de tespit edilen "zatürre benzeri gizemli solunum yolu hastalığı" ile ilgili endişe veren açıklamalar devam ediyor.

Son haftalarda Çin'de ortaya çıkan ve bazı Avrupa ülkelerinde de tespit edilen "zatürre benzeri gizemli solunum yolu hastalığı" ile ilgili endişe yaratan açıklama ve tespitler gelmeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'den açıklama talep ettiği salgın hastalık Avrupa'nın bazı ülkelerinde görülürken uzmanlar bu hastalığın kökeni ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bazı uzmanlar bu hastalığın 1800'lere dayanan bir zatürre virüsünden mi oluştuğunu yoksa farklı birçok virüsün karışımından mı oluştuğunun henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Fakat açıklama yapan bazı uzmanlar bu yeni gizemli hastalığın mevcut ilaçlara karşı dirençli olduğunu tespit etti. Korona virüsü benzeri hastalığın Danimarka ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Hindistan'da da görüldüğü ve özellikle çocukları etkilediği belirtildi.

YÜZDE 70-90 DİRENÇLİ

Avrupa'da da ağırlıklı olarak çocukların etkilendiği hastalık ile ilgili olarak bilimsel araştırmalar yayınlayan ZME Science isimli medya kuruluşunun yayın yönetmeni Mihai Andrei, "Bu virüs normalde zatürre benzeri hastalıklara iyi gelen ilaçlara karşı direnç gösteriyor. Belki başka bir enfeksiyon da dahil olunca direnç artmıştır" dedi.

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Andrei ayrıca Çin'deki bazı şehirleri kasıp kavuran hastalığın direnç oranının yüzde 70 ile yüzde 90 seviyelerinde olduğunu da duyurdu.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde ağırlıklı olarak çocuklarda görülen bu gizemli hastalığın 3 çok kritik belirtisi olduğuna dikkat çekildi. Fakat bu belirtilerin yanı sıra hastalarda çok sayıda belirti olabileceği de kayıtlara geçti.

İŞTE GİZEMLİ HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

- Çok yüksek ateş

- Terleme ve titreme

- Yüksek tansiyon

- Keskin ve acı verici göğüs ağrısı

- Kısa kısa nefes alıp vermek

- Nefessiz kalmak

- Kuru öksürük

- Zihin bulanıklığı (Sözcü)