  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD’nin yeni filosu ne için hazırlandı! Bakanlığın 6 uçak hamlesi gündem oldu

Heyyy Cumartesi Anneleri.. Tanal’lar, Tanrıkulu’lar. Cevap versenize.

Dünyanın en tehlikeli kaçakçılarından biri: Bulup ihbar edene 5 milyon dolarlık ödül

Meriç’ten Çakmak Barajı’na su akışı başladı! Edirne’de stratejik adım

Venezuela lideri Maduro’dan, petrol tankerine el koyan Trump’a sert tepki Karayip korsanı

İmamoğlu cephesinde şok rakamlar! Dilek İmamoğlu’nun danışmanına aylık 340 bin TL maaş

Yeni asgari ücret için masada hangi rakamlar var? 2026 asgari ücret zam oranı kaç olacak? Komisyon ilk kez bir araya geliyor

Başkan Erdoğan: Barış ancak adaletle mümkün

Netanyahu'dan yalan üstüne yalan! İsrail kasabı çocukları katlettiğini yalanladı

Osmanlı'nın önemli isimlerindendi: İsrail İzzet el Kassam'ın kabrine saldırdı!
Sağlık Gizemli domuz virüsü İspanya’yı vurdu: Yetkililer tüm ihtimalleri araştırıyor
Sağlık

Gizemli domuz virüsü İspanya’yı vurdu: Yetkililer tüm ihtimalleri araştırıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gizemli domuz virüsü İspanya’yı vurdu: Yetkililer tüm ihtimalleri araştırıyor

İspanya’da yabani domuzlarda doğrulanan ölümcül iç kanama hastalığı, ülkenin dev domuz eti sektörünü tehdit ederek endişeleri artırdı. Yetkililer, virüsün kaynağını belirlemek için onlarca çiftlikte inceleme yürütürken tüm olasılıkların masada olduğunu vurguluyor.

Hayvanlarda ölümcül iç kanamaya yol açan hastalık, ülkedeki son grip sezonunda yabani domuzlarda doğrulandı. Bu durumun, diğer hayvanlara da yayılabileceği endişelerini artırdığı belirtiliyor.

İspanyol yetkililer, ülkenin yıllık 8.8 milyar euro değerindeki domuz eti ihracatını korumak için hızla harekete geçti.

Uzman ekipler, Katalonya’daki ilk salgın bölgesinin yaklaşık 19 km’lik çevresinde bulunan 39 domuz çiftliğinde inceleme yapılıyor.

Yetkililer henüz başka hayvanlarda hastalığa rastlamadı. Ancak Madrid merkezli El Pais gazetesi kasım ayı sonunda, virüsün incelendiği merkezin sadece birkaç yüz metre yakınında bir yabani domuzun aynı hastalıktan öldüğünü bildirdi.

ÇÖPTEKİ GIDALARDAN BULUŞMUŞ OLABİLİR

Bakanlık tarafından önerilen olası bir senaryo, domuz gribinin çöpe atılmış ve yabani domuzlar tarafından yenen kontamine olmuş gıdalardan bulaşmış olması.

Katalonya Bölge Başkanı Salvador Illa, adı açıklanmayan tesislerde denetim yapılması talimatı verdiğini açıklayarak şöyle dedi: Bölgesel hükümet, Afrika domuz vebasının kaynağına dair hiçbir ihtimali göz ardı etmiyor, ama hiçbirini kesin olarak da doğrulamıyor. Tüm olasılıklar masada. Öncelikle ne olduğunu bilmemiz gerekiyor.

KÖKENİ, BİYOLOJİK GÜVENLİK TESİSİ Mİ?

Domuz gribinin Barcelona bölgesine nasıl ulaştığı henüz belirlenmedi. Tarım Bakanlığı’nın değerlendirmesine göre bir olasılık, virüsün çöpe atılmış kontamine yabancı yiyecekler aracılığıyla yayılmış olması.

Genetik analiz, tespit edilen virüs türünün diğer Avrupa ülkelerinde kaydedilenlerden farklı olduğunu gösterdi. Daha çok 2007’de Gürcistan’da kaydedilen bir türe benziyor.

İspanya Tarım Bakanlığı’ndan bir sözcü şunları söyledi: Gürcistan’da dolaşan türe benzer bir virüsün bulunması, kökeninin biyolojik bir güvenlik tesisine bağlı olma ihtimalini dışlamıyor.

ABD’de H5N5 kuş gribinden ilk ölüm: Temaslılarda virüs bulunmadı
ABD’de H5N5 kuş gribinden ilk ölüm: Temaslılarda virüs bulunmadı

Sağlık

ABD’de H5N5 kuş gribinden ilk ölüm: Temaslılarda virüs bulunmadı

‘H3N2’ grip virüsü uyarısı Salgın kapımızda
‘H3N2’ grip virüsü uyarısı Salgın kapımızda

Sağlık

‘H3N2’ grip virüsü uyarısı Salgın kapımızda

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23