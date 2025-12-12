Gizemli domuz virüsü İspanya’yı vurdu: Yetkililer tüm ihtimalleri araştırıyor

Hayvanlarda ölümcül iç kanamaya yol açan hastalık, ülkedeki son grip sezonunda yabani domuzlarda doğrulandı. Bu durumun, diğer hayvanlara da yayılabileceği endişelerini artırdığı belirtiliyor.

İspanyol yetkililer, ülkenin yıllık 8.8 milyar euro değerindeki domuz eti ihracatını korumak için hızla harekete geçti.

Uzman ekipler, Katalonya’daki ilk salgın bölgesinin yaklaşık 19 km’lik çevresinde bulunan 39 domuz çiftliğinde inceleme yapılıyor.

Yetkililer henüz başka hayvanlarda hastalığa rastlamadı. Ancak Madrid merkezli El Pais gazetesi kasım ayı sonunda, virüsün incelendiği merkezin sadece birkaç yüz metre yakınında bir yabani domuzun aynı hastalıktan öldüğünü bildirdi.

ÇÖPTEKİ GIDALARDAN BULUŞMUŞ OLABİLİR

Bakanlık tarafından önerilen olası bir senaryo, domuz gribinin çöpe atılmış ve yabani domuzlar tarafından yenen kontamine olmuş gıdalardan bulaşmış olması.

Katalonya Bölge Başkanı Salvador Illa, adı açıklanmayan tesislerde denetim yapılması talimatı verdiğini açıklayarak şöyle dedi: Bölgesel hükümet, Afrika domuz vebasının kaynağına dair hiçbir ihtimali göz ardı etmiyor, ama hiçbirini kesin olarak da doğrulamıyor. Tüm olasılıklar masada. Öncelikle ne olduğunu bilmemiz gerekiyor.

KÖKENİ, BİYOLOJİK GÜVENLİK TESİSİ Mİ?

Domuz gribinin Barcelona bölgesine nasıl ulaştığı henüz belirlenmedi. Tarım Bakanlığı’nın değerlendirmesine göre bir olasılık, virüsün çöpe atılmış kontamine yabancı yiyecekler aracılığıyla yayılmış olması.

Genetik analiz, tespit edilen virüs türünün diğer Avrupa ülkelerinde kaydedilenlerden farklı olduğunu gösterdi. Daha çok 2007’de Gürcistan’da kaydedilen bir türe benziyor.

İspanya Tarım Bakanlığı’ndan bir sözcü şunları söyledi: Gürcistan’da dolaşan türe benzer bir virüsün bulunması, kökeninin biyolojik bir güvenlik tesisine bağlı olma ihtimalini dışlamıyor.