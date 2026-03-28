SON DAKİKA
Gündem Girit açıklarında facia: 22 göçmen hayatını kaybetti
Girit açıklarında facia: 22 göçmen hayatını kaybetti

Girit açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bottaki 22 kişi açlık, susuzluk ve soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Girit Adası'nın Yerapetra Limanı açıklarında iki gün önce düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot tespit edildiği ve bottaki 26 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kurtarılanların beyanlarına göre, kötü şartlar nedeniyle bottaki 22 kişi hayatını kaybetti ve göçmen kaçakçılarının talimatları doğrultusunda ölenlerin bedenleri denize atıldı." ifadesi yer aldı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre ise ölen düzensiz göçmenlerin çoğu Sudan ve Bangladeş uyrukluydu.

Haberlere göre 21 Mart'ta yola çıkan düzensiz göçmenlerden 22'si soğuk, açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdi.

Antalya'da facia: Sahil güvenlikten kaçan bottan düşen 14 göçmen öldü
Antalya'da facia: Sahil güvenlikten kaçan bottan düşen 14 göçmen öldü

Gündem

Antalya'da facia: Sahil güvenlikten kaçan bottan düşen 14 göçmen öldü

111 kaçak göçmen yakalandı, 19 insan kaçakçısı enselendi
111 kaçak göçmen yakalandı, 19 insan kaçakçısı enselendi

Yerel

111 kaçak göçmen yakalandı, 19 insan kaçakçısı enselendi

Araçtan kaçak göçmen çıktı İnsan taciri durmadı kaçtı polis kovaladı
Araçtan kaçak göçmen çıktı İnsan taciri durmadı kaçtı polis kovaladı

Yerel

Araçtan kaçak göçmen çıktı İnsan taciri durmadı kaçtı polis kovaladı

