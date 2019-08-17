Girişimsel Radyoloji nedir? Girişimsel Radyoloji niçin kullanılır?

Girişimsel Radyoloji, cerrahi kesi oluşturmadan, iğne deliği küçüklüğündeki yollarla vücuda girilerek gerçekleştirilen tanı ve tedavi yöntemlerini içerir. İşlemler yapılırken vücuda giriş bölgesine lokal anestezi uygulanmakta ve damardan hastayı rahatlatacak ilaçlar verilmektedir.

Drenaj İşlemleri (ultrasonografi ya da bilgisayarlı tomografi eşliğinde)

Abse ya da sıvı birikimlerinin boşaltılması

Safra yolu girişimleri

Safra yolu tıkanıklığı olan olgularda safra yoluna kateter ya da stent yerleştirilmesi

Tümör işaretlemesi

Tümör işaretlemeleri tel metal gibi materyaller ile tanı amaçlı (cerrahi olarak dokunun çıkarılması için) yapılmaktadır. Bu yöntem temel olarak biyopsi işlemlerine benzer.

Perkütan biyopsi

Ultrasonografi ya da bilgisayarlı tomografi eşliğinde yumuşak doku (tiroid, lenf nodu, akciğer, batın içi kitle vb) ve kemik biyopsisi Perkütan karaciğer ve böbrek biyopsisi yapılmaktadır.

Vakum biyopsisi

Vakum biyopsisi, genellikle sadece mamografide görülebilen ve meme kanseri açısından şüpheli bulguların tanısı için kullanılıyor. Vakum biyopsisi mikrokalsifikasyonların yanı sıra, sadece mamografide ve sadece MR incelemede görülebilen bütün şüpheli bulguların biyopsisinde edilebiliyor. İyi huylu küçük kitleler, ameliyatsız olarak tümüyle çıkarılabiliyor.