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Girişimcilik kursuna katıl 50 bini al!

KOSGEB ile belediyeler arasında imzalanan işbirlikleri meyvelerini vermeye devam ediyor. “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” başlığı ile gerçekleştirilen programlarda, iş kurmak isteyen girişimci adaylara uygulamalı girişimcilik eğitimleri veriliyor.

20 Nisan 2018 Cuma 11:37
Girişimcilik kursuna katıl 50 bini al!

Katılımcılar eğitimleri sonunda sundukları projenin KOSGEB tarafından onaylanması halinde 50 bin liraya kadar hibe desteği ve 100 bin liraya kadar da kredi desteği alabiliyor. Farklı il ve ilçelerde gerçekleştirilen eğitimlerle girişimciliğin ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve günümüz şartlarında rekabet edebilen girişimcilerin oluşması için önemli bir eksiklik giderilmiş oluyor. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nde girişimcilik, girişimcinin özellikleri, iş fikri geliştirme süreci, yapılabilirlik (fizibilite), pazar araştırması, pazarlama planı geliştirme, üretim planı geliştirme, yönetim planı geliştirme, finansal plan geliştirme ve iş planı hazırlama konularında bilgiler veriliyor.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:37
  1. KOSGEB
  2. KOSGEB'

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