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Girişimci Kadınlar konferansı gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü tarafından “Girişimci Kadınlar” isimli bir konferans düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 17:46
Girişimci Kadınlar konferansı gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü tarafından “Girişimci Kadınlar” isimli bir konferans düzenlendi.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) kurucu ortağı Zuhal Mansfield, Qumpara kurucusu Banu Turgut Ahıska ve Youthall kurucusu Elis Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında Türkiye’de fark edilmeyen kadın çalışanlardan ve girişimcilerinden bahseden Zuhal Mansfield, Türk kadınlarının güçlü olduğunu ve bu güçlerinin farkında olmaları gerektiğini söyledi.



Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınmasının yollarından bahseden Mansfield, “Türkiye’nin iki tane zenginliği var. Birincisi; toprağın iki kat altındaki madenlerimiz. İkincisi; toprağın iki kat üstündeki gençlerimiz. Bu ikisini doğru işlediğimiz takdirde biz bir yerlere geleceğiz. Çünkü bizim petrolümüz yok. Ama bir yazılım, bir robot teknolojisi çok önemlidir. Bunları yapacak olan sizsiniz. Neden biz gelip buralarda konuşuyoruz. Burada konuşmamızın bir tane nedeni var. İnanmayacaksınız ama biz daha fazlasını yapamıyoruz. Bütün umudumuz sizlersiniz” diye konuştu.



Kendi girişimcilik serüveninden söz eden Mansfield, bu basamağa nasıl geldiğini, yaşadığı zorlukları ve yaptığı çalışmaları anlattı. Mansfield, “Zannetmeyin ki siz yola çıkacaksınız, yola çıkar çıkmaz yaptığınız ilk işte başarıyı ve parayı bulacaksınız. Bu mümkün değil. Eksiklerinizi doğru analiz etmeniz gerekiyor. Kendinize yalan söylememeniz gerekiyor” şeklinde konuştu.



Qumpara kurucusu Banu Turgut Ahıska da girişimciliğin bilgi birikimi ve büyük sermaye gerektirdiğine değindi. Öğrencilere şirketini nasıl kurduğunu ve ofisini nasıl açtığını anlatan Ahıska, bunları yaparken bilgi birikiminin ve sermayesinin de yeterli olmadığını ve çok zorluklar çektiğini söyledi.



Youthall kurucusu Elis Yılmaz ise konuşmasında girişimcilik sürecine nasıl başladığını öğrencilere anlattı. Yola girişimci olmak için çıkmadığını ve çok erken yaşlarda girişimciliğe başladığı için bunun ek zorluklar oluşturduğunu belirten Yılmaz, kendisine kimsenin destek olmadığını söyledi. Yılmaz, konuşmasının devamında Youthall’ın çalışma alanlarından, sitenin yararlarından ve kullanıcılara ne gibi kolaylıklar sağladığından bahsetti. Konferansın sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:46
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