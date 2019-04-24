Giresunspor'da Sözeri dönemi başladı





GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Erkan Sözeri'nin elinde sihirli değnek yok. Bu işe hep birlikte gönül vererek kalan 4 maç için bir Kurtuluş Savaşı ilan etmemiz lazım." dedi.

Sözeri, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, üçüncü kez Giresunspor'da çalışacağını, bunun için mutlu olduğunu söyledi.

Bu sezon çalışmayı çok da düşünmediğini ifade eden Sözeri, Giresunspor Yönetim Kurulu, camianın önde gelenleri ve taraftarların yoğun istekleri doğrultusunda görevi kabul etmek durumunda kaldığını aktardı.

Sezonun tamamlanmasına dört maç kala görevi kabul ettiğini belirten Sözeri, kendisine gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu asla unutmamız lazım. Erkan Sözeri'nin elinde sihirli değnek yok. Bu işe hep birlikte gönül vererek kalan 4 maç için bir Kurtuluş Savaşı ilan etmemiz lazım. Dediğim gibi elimde sihirli değnek yok, hep birlikte başaracağız bunu. Asıl olan dört maçımıza odaklanmak. Bu 4 maçta herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını istiyorum."

Sözeri, Giresunspor'un zor bir süreçten geçtiğini, bunun farkında olduğunu kaydederek, "Şu anda eleştiri zamanı değil. Birliktelik kurarsak Giresunspor öncelikle bu ligin takımı olacak. Seneye de şampiyonluğa oynayacak. Şampiyon da olacak inşallah." diye konuştu.

Oyuncuların birçoğunun kendisini kabul ettirdiklerini ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirten Sözeri, çok ciddi performans gösterenlerle de gelecek sezon devam edeceğini söyledi.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren ise Erkan Sözeri ile anlaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Ligin 29. haftasında oynanan Kardemir Karabükspor maçının ardından teknik direktör Kemal Kılıç ile yolları ayırdıklarını ifade eden Eren, "Bu sezon devre arasında göreve geldik. 'Çok iyi bir sezon geçirdik' diyemeyiz. Takımın başarısı için bugüne kadar elimizden geleni yapmaya çalıştık ama sonuçlar pek iyi olmadı. Kardemir Karabükspor maçından sonra hocamız ile yolumuzu ayırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, Erkan Sözeri ile yoğun süren görüşme trafiğinin ardından anlaşma sağladıklarını belirterek, "Daha sonra bir hoca arayışına girdik ve ilk hedefimiz Erkan Sözeri idi. Görüşmelerimiz oldu, hocamızı sonunda ikna ettik. Sağolsun bizi kırmadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Sözeri, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Giresunspor'da, Erkan Sözeri bu sezon teknik direktörlük görevine getirilen beşinci teknik direktör oldu. Yeşil-beyazlılarda daha önce Metin Diyadin, Hüseyin Kalpar, Ümit Özat ve Kemal Kılıç teknik adam olarak görev yaptı.



