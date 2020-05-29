  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Giresunspor’da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

TFF 1.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:42:16 -
Giresunspor’da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, liglerin devam ettirilmesi kararının alınmasının ardından antrenmalarını hız kesmeden sürdürüyor.


Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde hazırlık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Yeşil-Beyazlı ekip, Aksu Mahallesindeki Giresunspor tesislerinde devam eden antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman daha sonra dar alanda çift kale maç yapan ekip antrenmanı tamamladı. Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, antrenmanların TFF’nin açıklamalarından sonra teknik ekibin raporu doğrultusunda başladığını belirterek günde çift idmanla takımın çalışmalarına devam ettiği söyledi.


Antrenman öncesi takımın Venezuelalı oyuncusu Yonathan Del Valle için doğum günü kutlaması yapıldı. Teknik Direktör Hakan Kutlu, teknik ekip ve futbolcular Del Valle’ye yeni yaşında mutluluklar diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı