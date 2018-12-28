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Giresunspor'da ayrılık

Karadeniz temsilcisi, futbolcu Uğur Arslan Kuru ile yollarını ayırdı

28 Aralık 2018 Cuma 20:02
Giresunspor'da ayrılık

GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da defans oyuncusu Uğur Arslan Kuru ile yollar ayrıldı.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, profesyonel futbol takımı bünyesinde yer alan Kuru ile karşılıklı görüşerek yolları ayırdıklarını ifade etti.

Uğur Aslan Kuru'ya Giresunspor'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Eren, oyuncuya bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diledi.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 20:02
  1. Ayrılık
  2. Giresunspor
  3. Uğur Arslan Kuru

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